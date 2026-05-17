Nagyszabású dróntámadást mért Moszkva környékére Ukrajna

Három ember meghalt, miután szombatról vasárnapra virradó éjjel nagyszabású dróntámadás érte Moszkva régióját, közölték orosz tisztviselők a BBC szerint.

Egy nő a fővárostól északra található Khimki városában halt meg egy házban, ahol egy másik ember a romok alá szorult. Egy nő és egy férfi pedig Pogorelki falujában hunyt el a támadás következtében.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a város egyik olajfinomítóját ért csapásokban 12 ember sérült meg.

Az orosz hadsereg arról számolt be, hogy 556 drónt hatástalanítottak a légtérben.

A héten Oroszország támadta nagyszámú drónnal Kijevet, ahol 24-en vesztették életüket.

A 2022 óta háború eredményeként az oroszok jelenleg Ukrajna körülbelül 20 százalékát tartják kontroll alatt.