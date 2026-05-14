Zelenszkij: fontos üzenet, hogy Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást

Volodimir Zelenszkij
Moszkva ismét bebizonyította, hogy a szomszédos országok és egész Európa számára is közös fenyegetést jelent – közölte az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij fontos üzenetnek nevezte, hogy Magyar Péter elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását.

Magyar a szerdai, első kormányülés utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Magyarország kormánya mélységesen elítéli a dróntámadást Kárpátalja, és az ott élő magyarok ellen. Orbán Anita csütörtökre berendelte Oroszország nagykövetét a Külügyminisztériumba.

Szerdán a Munkácstól 30 kilométerre fekvő Szolyván robbant fel egy orosz Shahed drón, míg egy másik támadóeszköz Ökörmező felett repült el.

Moszkva ismét bebizonyította, hogy nem csupán Ukrajna, hanem a szomszédos országok és egész Európa számára is közös fenyegetést jelent. A támadás még mindig tart. Az első rakétákat már kilőtték. Közös álláspontunk döntő fontosságú e brutális háború befejezéséhez. Köszönöm az együttérzésüket és határozott kiállásukat!

– írta az ukrán elnök az X-en.

 Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes szerdán a Jogállamisági útiterv: egy évvel az elfogadás után című fórum utáni sajtótájékoztatóján arról beszélt: Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, tette hozzá.

