Három utas meghalt egy óceánjárón, hantavírus-járvány törhetett ki a hajón

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a dél-afrikai egészségügyi minisztérium vasárnap este bejelentette, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő óceánjárón gyaníthatóan hantavírus-járvány tört ki, amelynek következtében három ember – köztük egy idős házaspár – meghalt, és legalább három másik ember megbetegedett.

Mint a The Guardian írja, a WHO azt közölte, folyamatban van a vizsgálat, de legalább egy hantavírusos esetet megerősítettek.

Az egyik beteget egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán kezelték – közölte az ENSZ egészségügyi ügynöksége az Associated Pressnek adott nyilatkozatában –, és a WHO a hatóságokkal együttműködve két másik, tüneteket mutató személyt evakuált a hajóról.

A járványt az Argentína és Zöld-foki Köztársaság között közlekedő MV Hondius hajón jelentették. Több online hajókövető oldal szerint a hajó vasárnap este Praia, a Zöld-foki Köztársaság fővárosának kikötője közelében tartózkodott. Az MV Hondius, amely mintegy 170 utas befogadására alkalmas és 70 fős személyzettel rendelkezik, több utazási iroda weboldalán sarki óceánjáróként szerepel.

A halottak közt van egy holland házaspár, akik 69, illetve 70 évesek voltak. A dél-afrikai egészségügyi minisztérium közlése szerint a férfi a hajón rosszul lett és Szent Ilona szigetén halt meg, míg felesége a dél-afrikai Kempton Park-i kórházban hunyt el. A férfinak a dél-afrikai egészségügyi minisztérium közlése szerint pozitív lett a hantavírus-tesztje.

A hantavírust általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján kapják el.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjai szerint a hantavírusok két súlyos szindrómát okoznak: a hantavírus tüdőszindrómát, amely a tüdőt érinti, és a vese szindrómával járó vérzéses lázat, amely a veséket érinti. Bár ritka, a hantavírus-fertőzések emberről emberre terjedhetnek, közölte a WHO. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de a korai orvosi ellátás növelheti a túlélés esélyét.

Ez az a betegség, ami Gene Hackman és felesége halálát is okozta.