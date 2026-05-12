Vasúti konténerben csempésztek be hat embert az Egyesült Államokba, de meghaltak, mire rájuk találtak

Vasúti konténerben talált halottak, feltételezhetően illegális bevándorlók ügyében indítottak nyomozást ez amerikai szövetségi hatóságok, a holtestekre még vasárnap bukkantak Texasban.

A szövetségi határőrség, valamint a belbiztonsági minisztérium nyomozóegységeinek feltételezése szerint embercsempészethez köthető bűncselekményről lehet szó, amely a hat ember halálához vezetett.

Jose Baeza, a határmenti Laredo város rendőrségének szóvivője elmondta, hogy a holttesteket a Union Pacific vasúttársaság egy alkalmazottja találta meg, amikor kinyitotta a konténert a cég teherpályaudvarán.

Corinne Stern megyei igazságügyi orvosszakértő közölte, egy 29 éves mexikói nőnél a boncolás megállapította, hogy hőguta vezetett a halálához, és hozzátette, hogy a valószínűleg a többi áldozat végzetét is a konténerben kialakult magas hőmérséklet okozta.

A szakember arról is beszámolt, hogy az áldozatok haláltusája hosszú órákig tarthatott, valamint arról is beszámolt, hogy idén eddig a tavalyinál több határsértő vesztette már életét a Laredo környéki határszakaszon.

A hat embernél igazolványokat és mobiltelefonokat is találtak, amiből az derült ki, hogy mexikói és hondurasi állampolgárokról van szó.

Az elmúlt bő egy évben az amerikai szövetségi hatóságok kemény fellépése nyomán az észlelt illegális határátlépések száma rekordalacsony szintre csökkent a mexikói határszakaszon. A hatóságok közlése szerint ugyanakkor az embercsempészek továbbra is próbálkoznak illegálisan bejuttatni külföldieket az országba, aminek egyik módja, hogy vasúti teherszerelvényeken bújtatják el a határsértőket. (MTI)