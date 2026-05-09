A szövetségesek említése nélkül, az Ukrajnában a NATO ellen harcoló oroszokról beszélve emlékezett meg Putyin a második világháború lezárásáról

2026. 05. 09. 13:23
Hosszú idő óta a legvisszafogottabb győzelem napi parádét tartották meg május 9-én a moszkvai Vörös téren.

A fejlett haditechnikai eszközök ezúttal csak videón jelentek meg, illetve egy repülőraj húzott el az ünneplők fölött. Bár közvetlenül a parádé előtt háromnapos tűzszünet lépett életbe az orosz-ukrán háborúban, a moszkvaiaknak korábban példátlan biztonsági intézkedésekkel és korlátozásokkal kellett szembenézniük – írja a BBC.

Az orosz haderő alakulatai korlátozott létszámban voltak jelen, így Vlagyimir Putyin is csak rövid ideig tartózkodott a Vörös téren. Az orosz elnök beszédében azt mondta jogosan folytat háborút Ukrajna agresszív haderejével szemben, amit a NATO teljes blokkja támogat. Putyin a második világháborúban harcoló orosz katonák hősi áldozatát párhuzamba állította a jelenlegi orosz néppel, akik munkájuk révén járulnak hozzá „hőseink ukrajnai előre nyomulásához”.

Vlagyimir Putyin mellett Aljakszandr Lukasenka, fehéroroszország elnöke, Thonglun Sziszulith laoszi elnök, Ibrahim Iskandar malajzia királya, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök, és Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök állt a dísztribünön.

Bár Robert Fico szlovák miniszterelnök is Moszkvában tartózkodik, ő nem vett részt a győzelem napi ünnepségen. Tavaly, a 80. évfordulón még 27 állami vezető vett részt az orosz állami ünnepségen, közöttük Hszi Csin-ping kínai és Lula brazil elnök is.

Az orosz államvezetés a hét közepén jelentette be, hogy a háborús helyzet, illetve az Oroszországot egyre gyakrabban érő, és egyre súlyosabb dróntámadások miatt idén nem vonulnak fel tankok és ballisztikus rakétákat hordozó járművek a Vörös téren. Bejelentették azt is, hogy az ünnepség miatt a mobilinternet elérését is jelentősen korlátzzák.

Az elemzők szerint a szokásos erőfitogtatás helyett tapasztalt visszafogottság komoly presztízsveszteséget jelent Putyinnak.

