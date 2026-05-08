Háromnapos tűzszünet veszi kezdetét szombattól az orosz-ukrán háborúban

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Egyúttal bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél.

„Reméljük, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének” – írta az amerikai elnök a Truth Social-oldalán. Az amerikai elnök már a múlt héten jelezte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megbeszélésükön szó esett egy rövid tűzszünetről is. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan.

Kijev és Moszkva is megerősítette a tűzszünetet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken szintén a közösségi médiában, a Telegramon közzétett bejegyzésében megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.

Zelenszkij azt is bejelentette: parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a május 9-én Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét.

Szintén péntek este Moszkvában Jurij Usakov, az orosz elnök Vlagyimir Putyin tanácsadója állt ki a nyilvánosság elé, és jelentette be, hogy Oroszország elfogadta Trumpnak háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését.

„Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett, az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket” – mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak.