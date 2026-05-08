Az ukrán erők több megszállót semmisítenek meg, mint amennyit Oroszország mozgósítani tud, állítja Kijev

Az ukrán erők továbbra is felülmúlják az orosz megszállókat a pilóta nélküli rendszerek alkalmazásában, ami a harctéren is kézzelfogható eredményeket hoz: az orosz csapatok veszteségei immár az ötödik egymást követő hónapban haladják meg az Ukrajna ellen bevetett újonnan mozgósított erők számát – közölte a katonai hírszerzés jelentése alapján Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka pénteken a Telegramon.

„Minden kihívás ellenére továbbra is megőrizzük a kezdeményezést, és mi diktáljuk a tempót. Az FPV-drónok terén meglévő előnyünk folyamatosan növekszik” – hangsúlyozta a főparancsnok.

A drónok több százezer feladatot hajtottak végre

Szirszkij szerint Oroszország jelentős erőforrásokat mozgósít az ukrán dróncsapások elleni védekezésre: a jóváhagyott terveken felül sürgősséggel további négy ezredet, 24 osztályt és 162 üteget állítanak fel erre a célra, miközben megerősítik Moszkva és a Krasznodari terület többrétegű légvédelmi rendszerét.

Gyakorlatilag kibővítik a pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó csapataikat, és technikai, taktikai és szervezeti szinten is lemásolják az ukrán megoldásokat. Ugyanez figyelhető meg az elektronikai hadviselési eszközök alkalmazásánál is

tette hozzá.

A főparancsnok tájékoztatása szerint Oroszország 2026-ban 7,3 millió FPV-drón és 7,8 millió, drónokhoz használható robbanófej gyártását tervezi. Ugyanakkor áprilisban az ukrán pilóta nélküli rendszerek csaknem 357 ezer harci feladatot hajtottak végre, több mint 160 700 ellenőrzött célpontot támadtak meg – ez 2 százalékos növekedés márciushoz képest –, továbbá több mint 7700 ellenséges drónkezelő-állást semmisítettek meg. Emellett 20–250 kilométeres távolságban 424 ellenséges létesítményt is csapások értek.

Csapások mélyen Oroszország területén

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén a Telegramon számolt be arról, hogy az ukrán erők csapást mértek egy olajipari létesítményre az oroszországi Jaroszlavl térségében.

A város több mint 700 kilométerre van Ukrajna államhatárától. Egy olyan olajipari létesítményről van szó, amely fontos szerepet játszik Oroszország háborújának finanszírozásában

hangsúlyozta az államfő. Zelenszkij azt is közölte, hogy a nap folyamán a frontra látogatott, ahol egy délen, Olekszandrivka irányában védekező gépesített dandárt keresett fel.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) bejelentése szerint újabb dróntámadás érte az oroszországi Perm térségében található olajfinomítót és olajszivattyú-állomást. Rövid időn belül ez már a harmadik ukrán csapás volt a több mint 1500 kilométerre fekvő permi létesítmények ellen. A közlés szerint a finomító Oroszország egyik legnagyobb olajfeldolgozó üzeme, amely jelentős szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij az X-en reagált Vlagyimir Usakov, Vlagyimir Putyin egyik kulcsfontosságú tanácsadójának nyilatkozatára. A szóvivő szerint Usakov „freudi elszólásban” Ukrajna csapatkivonását sürgette a Donyeck megyei területekről, hogy a harcok „szüneteljenek”, nem pedig hogy „véget érjenek”. Tihij úgy fogalmazott: „Ez egyértelmű beismerés: Moszkva nem békére, hanem csak egy lélegzetvételnyi szünetre törekszik. A hazugságok lelepleződnek.”

Közben Zaporizzsja megyében egy külön incidensben egy katonai szolgálatot teljesítő férfi lövöldözött egy bolt közelében tartózkodó emberekre. A megyei rendőrség közlése szerint a támadásban egy 17 éves fiatal és egy 33 éves férfi megsebesült, az elkövetőt őrizetbe vették.

