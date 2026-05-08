Fico Moszkvában beszélt arról, hogy jó kapcsolatot akar kialakítani Magyar Péter kormányával

2026. 05. 08. 19:44
Eddig egyszer beszéltek telefonon, az első személyes találkozójuk Brüsszelben lesz.

Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Moszkvában.

Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház. Személyesen még nem ismerem Magyar Pétert, de arra kell törekednem, hogy megértsük egymást, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán idejében. Csak gratulálni tudunk a magyarországi választások győztesének. Örülni fogunk az együttműködésnek

– mondta az MTI szerint a szlovák kormányfő újságírónak, közvetlenül azután, hogy megérkezett Moszkvába.

Fico felidézte azt is, hogy eddig egyetlen alkalommal beszélt telefonon Magyar Péterrel, ekkor megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják majd.

A szlovák kormányfő a második világháborúban aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából május 9-én tartandó ünnepségekre utazott az orosz fővárosba.

