Magyar Péter Giorgia Meloninál járt Rómában, és megbeszélték, hogy sok dologban egyetértenek

Magyar Péter / Facebook
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 07. 12:45
Egyebek mellett az illegális migráció és a versenyképesség erősítésének kérdéseiben is hasonló az álláspontjuk.

Sikeres és előremutató megbeszélésen vagyunk túl Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel – közölte Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök és Meloni a római Palazzo Chigiben tartott találkozójuk során megállapította, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről.

Magyar személyesen is meghívta az olasz miniszterelnököt egy magyarországi látogatásra. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.

A hétvégén hivatalba lépő kormányfő kedden utazott el Olaszországba, először a Sestri Levante-i filmfesztiválon vett részt, amelyen a Tisza Párt felemelkedéséről szóló Tavaszi szél című filmet is díjra jelölték. A rendezvényen azt mondta a felszólalásában, hogy Olaszország a mi otthonunk is, jó újra Európában lenni. Arról is beszélt, hogy a magyaroknak az Orbán-kormány képében egy más típusú maffiával kellett megküzdenie otthon, amivel az 1992-ben Szicíliában maffiamerényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészre és Paolo Borsellino bíróra utalt, akiket a kampány során többször is emlegetett. Magyar a tervek szerint csütörtökön este repül haza Rómából.

Magyar Péter egyébként már a választás másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján külön méltatta Giorgia Melonit, és akkor is kiemelte, hogy több kérdésben közel állnak az álláspontjaik.

