Magyar Péter Olaszországban: nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon

„Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába” – mondta Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Sestri Levante-i nemzetközi filmfesztiválon az Ansa olasz hírügynökség tudósítása szerint.

Magyar Péter a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi szél – Az ébredés bemutatóján a film alkotóival, Topolánszky Tamás Yvan rendezővel és Sümeghy Claudia producerrel együtt.

Magyar Péter szerint a dokumentumfilm döntő szerepet töltött be a Tisza Párt választási győzelmében: a filmet két nap alatt 3,3 millióan látták és a Tisza a választásokon 3,4 millió szavazatot kapott. „Valamiképpen segített abban, hogy a magyar népnek kinyíljon a szeme” – idézte Magyar Pétert az Ansa.

nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon.

Magyar úgy folytatta:

Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük. (…) Nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog.

A Tavaszi szél – az ébredés című alkotást március 12-én mutatták be, a filmet a Juno Pictures készítette. A Budapest központú filmgyártó és filmforgalmazó vállalkozást Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan alapította, utóbbi a Tavaszi szél rendezője is. A produkciós cég korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy ez a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje.