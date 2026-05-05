maffiamagyar péterner
Közélet

Magyar Péter Olaszországban: nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon

Tisza frakcióülés utáni sajtótájékoztató a Hungexpón 2026. április 20-án., Fotó: Mohos Márton / 24.hu
admin Nagy Gergely Miklós
2026. 05. 05. 22:17
Tisza frakcióülés utáni sajtótájékoztató a Hungexpón 2026. április 20-án., Fotó: Mohos Márton / 24.hu

„Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába” – mondta Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Sestri Levante-i nemzetközi filmfesztiválon az Ansa olasz hírügynökség tudósítása szerint.

Magyar Péter a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi szél – Az ébredés bemutatóján a film alkotóival, Topolánszky Tamás Yvan rendezővel és Sümeghy Claudia producerrel együtt.

Magyar Péter szerint a dokumentumfilm döntő szerepet töltött be a Tisza Párt választási győzelmében: a filmet két nap alatt 3,3 millióan látták és a Tisza a választásokon 3,4 millió szavazatot kapott. „Valamiképpen segített abban, hogy a magyar népnek kinyíljon a szeme” – idézte Magyar Pétert az Ansa.

nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon.

Magyar úgy folytatta:

Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük. (…) Nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog.

A Tavaszi szél – az ébredés című alkotást március 12-én mutatták be, a filmet a Juno Pictures készítette. A Budapest központú filmgyártó és filmforgalmazó vállalkozást Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan alapította, utóbbi a Tavaszi szél rendezője is. A produkciós cég korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy ez a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje.

Kapcsolódó
A Partizán-interjútól a Hősök teréig ível, de nem sok újat mond Magyar Péterről a Magyar Péter-film
Március 12-én kerül mozikba az egész estés Magyar Péter-film, a Tavaszi szél – az ébredés. Lehet-e újat mutatni a Tisza elnökéről, és az elmúlt évtizedek legjobban dokumentált közéleti eseménysoráról? Kritika.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hűtlen kezelés és versenykorlátozás miatt nyomoznak Mészáros autókölcsönző cégének ügyében
Menczer Tamás szerint Balásy Gyula miatt veszített a Fidesz a választáson
Geszti Péter körülbelül 4 ezer anyázós kommentet törölt Oláh Ibolya roma választópolgárokat megszólító videója alól
Feltételhez kötné a családi pótlék megduplázását a Mi Hazánk
Magyar Péter Brüsszelben és az uniós források
Hogyan hozza haza Magyar Péter az uniós pénzeket?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik