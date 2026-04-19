Patkányméreggel szennyezett HiPP bébiételek: szándékos mérgezés történhetett

Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, és biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában – közölte az osztrák rendőrség.

A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint a HiPP 190 grammos „sárgarépa- és burgonyapüré” bébiételéből vett minta patkánymérget mutatott ki. A tájékoztatás szerint egy vásárló tett bejelentést a veszélyes bébiételről, de szerencsére a család csecsemője nem fogyasztott belőle.

Az Osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban felbontott üveget foglaltak le Eisenstadt járásban. Az érintett üveg alján egy fehér matrica volt piros körrel. A rendőrségi közleményben az is szerepel, hogy a figyelmeztetés német nyomozóktól érkezett, és Csehországban, valamint Szlovákiában is lefoglaltak felbontott üvegeket.

Szombaton a HiPP visszahívta az osztrák SPAR szupermarketekben értékesített összes üveges bébipüréjét, azzal indokolva, hogy azok fogyasztása potenciálisan „életveszélyes” lehet. A német székhelyű vállalat közölte, hogy az osztrák SPAR üzletekben forgalmazott üveges bébiételek visszahívására nem a vállalat által elkövetett „termék- vagy minőségi hiba miatt” került sor, az üveges bébipürék „tökéletes állapotban” hagyták el a gyárat.

A visszahívás egy bűncselekményhez kapcsolódik, amelyet a hatóságok jelenleg vizsgálnak. A rendőrség közlése szerint az üveget feltehetően manipulálták. A hatóságok úgy vélik, hogy legalább egy további mérgezett üveg is forgalomban van – írta a BBC.

A SPAR óvintézkedésként más országokban – így Magyarországon is – kivonta a márka bébiételeit az üzleteiből. Az osztrák hatóságok szerint még legalább egy mérgezett üveg lehet forgalomban, ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy figyeljenek a sérült vagy nyitott fedelekre, a hiányzó biztonsági pecsétre, a szokatlan vagy romlott szagra, illetve az üveg alján található, piros körrel ellátott fehér matricára.

Az AGES arra figyelmeztette azokat a szülőket, akiknek csecsemői fogyasztották a márka termékeit, hogy forduljanak orvoshoz, ha gyermekeiknél vérzés, rendkívüli gyengeség vagy sápadtság jelei jelentkeznek.

A vásárlókat arra is kérték, hogy az Eurospar, Interspar és Maximarkt üzletekben vásárolt HiPP üveges bébiételeket se használják fel, hanem vigyék vissza azokat, és a boltokban megtérítik az árukat. Ausztriában több mint 1500 SPAR-üzlet működik. A rendőrség korábban hangsúlyozta, hogy a más üzletekben értékesített bébiételeket a visszahívás nem érinti. A HiPP bébiételporai szintén nem érintettek. A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában megelőzésként a kiskereskedők szintén kivonták az összes HiPP üveges bébipürét a forgalomból – írta a brit hírportál.