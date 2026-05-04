Irán lecsap az amerikaikra, ha elkezdenék a Trump által bejelentett „mentőakciót”

Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi-szorosba – jelentette az iráni állami média az MTI tudósítása szerint, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke tudatta, hogy hétfő reggel megkezdik a régióban rekedt hajók kiszabadítását.

„Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi-szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni” – hangsúlyozta Ali Abdollahi, az iráni haderők főparancsnoka. Hozzátette, hogy Irán keményen reagál minden fenyegetésre. „Figyelmeztetünk, hogy bármilyen külföldi fegyveres erőt, különösen az agresszív amerikai hadsereget, megtámadjuk, ha megkísérlik megközelíteni a Hormuzi-szorost és belépni oda” – jelentette ki.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Truth Social oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai műveletbe való bármilyen beavatkozás esetén „keményen” lépnek fel. Azt azonban nem részletezte, hogy mely országok hajóinak kívánnak segíteni az átkelésben, és hogyan zajlik majd a művelet.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint a konfliktus kezdete óta az Irán által blokád alá vett szoroson több száz hajó és a fedélzetükön mintegy 20 ezer tengerész nem tudott áthaladni, és a régióban vesztegel, miközben fogynak az élelmiszer- és egyéb készleteik. Az amerikai Középső Parancsnokság közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint 100 szárazföldi és tengeri repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a kezdeményezést. A Trump-kormány más országok segítségét is kéri egy nemzetközi koalíció létrehozásához, amely biztosítaná a hajózást a szorosban.