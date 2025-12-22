Hadházy: A kelebiai kínai „szupervasúton” biztosító berendezés nélkül fog elindulni a forgalom

A kelebiai kínai „szupervasúton” biztosító berendezés nélkül fog elindulni a forgalom. Emiatt csak 100 km/h sebességgel mehetnek majd a vonatok. Jó időben. Mert ködben csak 40 km/h lesz a megengedett – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A bejegyzés alapján az országgyűlési képviselőt egy felháborodott mozdonyvezető kereshette meg.

Elkezdték őket ugyanis felkészíteni az új kelebiai vonalról és ott azzal szembesültek, hogy a vonal mindenféle biztosítás nélkül indul el! A „semmilyen vonatbefolyásolás nincs” kifejezés azt jelenti, hogy semmi nem állítja meg a vonatot, ha az egy vörös jelzést meghalad pl. rosszullét, fáradtság vagy figyelmetlenség miatt

– írja Hadházy.

Szerinte kérdéses, hogy a kínai biztosító berendezés mikor kapja meg az engedélyt, másrészt az is kérdés, hogy mikor lesznek olyan mozdonyok, amelyek képesek venni annak a jeleit. Ami viszont biztosnak tűnik: a magyar rendszert nem építették ki a vonalon.A politikus bejegyzésében hangsúlyozta: a MÁV-nál számos helyen nem működik rendesen a jeladás, több, újonnan felújított, nagy forgalmú pályán pedig egyszerűen ki lett spórolva a rendszer. Példaként a biharkeresztesi és az esztergomi vonalat említi: előbbin komoly baleset, utóbbin egyelőre csak egy „majdnem baleset” történt.

Úgyhogy egy darabig imádkozhat Lázár, hogy ne legyen köd Bács-Kiskunban . Mert ha köd lesz, a 830 milliárdból teljesen feleslegesen és horribilis drágán megépített szupervasúton csak 40-nel döcögnek majd a vonatok

– teszi hozzá.