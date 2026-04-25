Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel a romániai Galacon (Galati), miután a környéken orosz dróntörmelékeket találtak – közölte a román katasztrófavédelem (IGSU).

A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltehetőleg robbanótöltetet szállító, lelőtt orosz drón – közölte a román védelmi minisztérium.

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek. A katasztrófavédelem kiköltöztette a környéken élőket otthonukból, egyrészt mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak, másrészt hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét, és elvégezhessék a törmelékek átvizsgálását és összegyűjtését. Az evakuáltak közül 11 embert egészségi problémáik miatt mentőautóval vittek el. A kiürített 110 lakást a rendvédelmi szervek felügyelik. A környéken biztonsági okból szünetel a gázszolgáltatás, ami több mint ötszáz fogyasztót érint.

A védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében. Emiatt a helyszínre vezényelték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, amelyek hajnali 2 órakor szálltak fel a fetestii légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött riasztással figyelmeztették a veszélyre.

Galaci lakosok fél háromkor jelentették a 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban ismeretlen tárgy vagy tárgyak zuhantak le. A rendőrök és katonák szétszórtan dróntörmelékeket találtak – közölte a védelmi tárca.

A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz dróntámadásokat, mert azok veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A külügyi tárca is közleményt adott ki, amiben azt írták: a drónbaleset miatt Oana Toiu miniszter szombatra bekérette a külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet. A tárca megerősítette, hogy Galacon olyan orosz drón zuhant le, amelyet Oroszország az ukrán polgári infrastruktúra támadására használ.

A külügyi tárca szerint Oroszország újabb felelőtlen cselekedetével megsértette Románia légterét, és veszélyezteti lakosságának biztonságát. Ez „felelőtlen és provokatív cselekedet”, amely sérti a nemzetközi jog alapelveit – közölték. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Oroszország több mint négy éve illegális háborút folytat Ukrajna ellen, amellyel a regionális és a globális békét, biztonságot is megsérti. (MTI)