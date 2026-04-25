Új ellenséget talált magának Trump: Isten földi helytartóját

Első pillanatra meglepő adok-kapok kerekedett Donald Trump amerikai elnök és XIV. Leó pápa között nagyjából húsvét óta. A jóval politikusabb Ferenc pápával szemben kifejezetten csendes és szelíd egyházfőnek bizonyult XIV. Leótól sem áll távol, hogy az elesettek megsegítését, a világ konfliktusainak befejezését szorgalmazza. Felszólalt Trump bevándorlóellenes razziái ellen is, később pedig – még ha nem is mondta ki a nevét – egészen konkrétan Trumpnak üzent, miután az amerikai elnök a perzsa civilizáció kiirtásával fenyegetett:

Ma, mint mindannyian tudjuk, elhangzott ez a fenyegetés is Irán egész népe ellen, és ez valóban elfogadhatatlan.

Másnap Pietro Parolin bíboros, pápai államtitkár egy rendkívüli sajttájékoztató keretében igyekezett tompítani a megszólalás élét, és azt mondta, XIV. Leó nem az amerikai elnök, hanem a „pusztító retorika” ellen emelt szót, erkölcsi álláspontjuk része volt ez korábban is. Ez nem hatotta meg a Fehér Házat, lemondták a másnapra, április 9-re tervezett diplomáciai vacsorát a vatikáni küldöttséggel, a külügyminisztérium pedig hivatalos diplomáciai jegyzékben szólította fel a Szentszéket, hogy ne avatkozzon be az USA nemzetbiztonsági kérdéseibe.

Pénteken a katolikus egyház feje, nem mellesleg az első amerikai születésű pápa újabb üzenetet osztott meg, amiben megint Trump, és annak védelmi minisztere, Pete Hegseth, kijelentéseire reagált. Az amerikai politikai vezetők például az egyik lelőtt amerikai vadászgép pilótáját Jézus Krisztushoz hasonlították, és többször kijelentették, hogy Isten munkáját végzik be Iránban, illetve azzal érveltek, hogy Isten védelmet adott az amerikai csapatoknak.

Isten nem áld meg semmilyen konfliktust. Aki Krisztus, a Béke Fejedelmének tanítványa, soha nem áll azok oldalán, akik egykor kardot forgattak, ma bombákat dobnak

– jelentette ki XIV. Leó pápa, aki szerint Jézussal nem lehet egy háborút sem igazolni. Mire Trump saját közösségi oldalán a Truth Socialön úgy reagált vasárnap: „Leó pápa a bűnözés terén gyenge, és szörnyű a külpolitika szempontjából”. Majd azzal folytatta, hogy „nem akarok egy olyan pápát”, aki szerint

az iráni atomfegyverek rendben vannak,

aki szerint „szörnyű, hogy Amerika megtámadta Venezuelát”,

és aki kritizálja az Egyesült Államok elnökét.

„Leónak hálásnak kellene lennie … össze kellene szednie magát, használnia kellene a józan eszét,” – közölte Donald Trump, aki szerint ha ő nem lenne a Fehér Házban, honfitársát sem választják meg pápának. Az amerikai elnök beszélt arról is, hogy XIV. Leó a radikális baloldali politikai érdekek kiszolgálója, végül közzétett egy mesterséges intelligencia által generált képet is, amelyen egy erős fényben ábrázolt Messiásként tetszeleg, fény árad a kezeiből is, amelyek egyikét egy beteg homlokára teszi (mellette imádkozó emberek, a háttérben a Szabadság-szobor, tűzijáték, egy vadászgép és sasok láthatók), miközben a ruházata is Jézus Krisztust idézi.

Mire jó ez?

Feledy Botond brüsszeli külpolitikai elemző szerint a konfliktus egyik oka lehet Trump részéről, hogy így ő határozhatja meg, miről szólnak a hírek, nem foglalkoznak például a benzinárral. Ugyanakkor stratégiailag is fontos neki ez, mert „XIV. Leó következetes kritikája legitimációs kihívás a MAGA számára, így minden alkalmat megragadnak arra, hogy Leót személyében és üzenetében delegitimizálják”.

A külpolitikai szakértő úgy véli, ez igaz abban az esetben is, ha csak az iráni háborút vesszük górcső alá:

naív békegalambnak állítják be a pápát, és a politikai mezőbe húzzák be a morális üzenetet, ahol Trump aztán lubickolhat és erősebbnek tüntetheti fel magát nála – legalábbis a saját táborának egy része előtt.