Ukrán drónok csapták szét az orosz olajrendszer fontos pillérét

2026. 04. 23. 16:18

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központjának drónjai csütörtökre virradó éjszaka csapást mértek a Gorkij nevű olajszivattyú-állomásra Oroszország Nyizsnyij Novgorod-i térségében – tájékoztatták az Ukrinform hírügynökséget az SZBU-nál.

A közlés szerint a létesítményt ért találat komoly fennakadásokat okoz az Oroszországon belüli olajszállítás logisztikájában. „Megzavarodik a fővezetékes olajszállítás, csökken a finomítók hatékonysága, és nő a szállítási költség. Ennek végső soron közvetlen hatása van az orosz költségvetés bevételeire, amelyeket az Ukrajna elleni háború finanszírozására használnak fel” – magyarázták.

A Gorkij olajszivattyú-állomás az orosz olajszállítási rendszer fontos eleme, és a Transznyefty-Verhnyaja Volga részvénytársaság struktúrájába tartozik. Az állomás fővezetékeken keresztül szállítja az olajat, egyebek között a Szurgut–Gorkij–Polock-útvonalon. Biztosítja a nyersanyag belső útvonalakra történő továbbítását, például a Lukoil vállalatnak a Ksztovóban található finomítója felé.

Az előzetes adatok szerint a csapás következtében három olajtároló tartály megrongálódott. Az SZBU közölte, hogy kiterjedt tűz keletkezett mintegy 20 ezer négyzetméteres területen.

(MTI)

