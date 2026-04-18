Trump: Elég jó hírek érkeztek Iránból

Elég jó hírek érkeztek Iránból, úgy tűnik a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten

– közölte Donald Trump amerikai elnök, miután Irán vállalta, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost.

Még tart a tíznapos tűzszüneti megállapodás az Izrael és Libanon között, Trump azt mondta, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell

– jelentette ki Trump.

Az amerikai blokád egyelőre marad

Trump azt megelőzően bejelentette: annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását, az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.

(MTI)