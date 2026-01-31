amerikai nyércidegenhonos fajkanizsay borbálaragadozó
Tudomány

Cuki állat káros hatásokkal – új ragadozó jelent meg Magyarországon

Arterra / Universal Images Group / Getty Images
Két amerikai nyérc.
admin Bihari Dániel
2026. 01. 31. 14:22
Az amerikai nyérc kedves pofijával szerethető állat, sokakat levesz a lábukról, ám idegenhonos ragadozóként komoly fenyegetést jelenthet hazánk élővilágára. Az európai populációkat szőrmefarmokról szökött állatok alapították a 20. században, mára Magyarországon is egyre nagyobb területet hódít meg. Szakértőket kérdeztünk az amerikai nyérc hazai terjedéséről és lehetséges károkozásáról.

Újabb „cuki” állat bukkant fel hazánkban, komoly rajongótábort is szerzett már magának olyanokból, akik nem értik meg, hogy az idegenhonos fajok milyen komoly veszélyt jelentenek hazánk élővilágára. Ilyen a vizekben pusztító nutria és az erdőkben garázdálkodó mosómedve. És az amerikai nyérc, amelynek amúgy esze ágában sem volt Európába költözni, sőt, kifejezetten szomorú a története: szőrmetelepekről szökött egyedekből születtek a megállíthatatlanul terjedő populációk. Ettől függetlenül jelenléte nemcsak nemkívánatos, hanem egyenesen veszélyes. A görényméretű ragadozóról a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont két munkatársát, Dr. Juhász Erikát és Kanizsay Borbálát kérdeztük.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • az amerikai nyérc Európába hurcolása szomorú történet;
  • rendkívül ügyes ragadozó, ezért lehet nagyon is veszélyes;
  • miért konkurál a görénnyel és a vidrával;
  • kötődik a vízhez;
  • honnan érkezett Magyarországra;
  • hazánk mely tájain terjedt el;
  • az amerikai nyérc lehet cuki, de biztosan veszélyes.

 

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

