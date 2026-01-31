Cuki állat káros hatásokkal – új ragadozó jelent meg Magyarországon

Újabb „cuki” állat bukkant fel hazánkban, komoly rajongótábort is szerzett már magának olyanokból, akik nem értik meg, hogy az idegenhonos fajok milyen komoly veszélyt jelentenek hazánk élővilágára. Ilyen a vizekben pusztító nutria és az erdőkben garázdálkodó mosómedve. És az amerikai nyérc, amelynek amúgy esze ágában sem volt Európába költözni, sőt, kifejezetten szomorú a története: szőrmetelepekről szökött egyedekből születtek a megállíthatatlanul terjedő populációk. Ettől függetlenül jelenléte nemcsak nemkívánatos, hanem egyenesen veszélyes. A görényméretű ragadozóról a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont két munkatársát, Dr. Juhász Erikát és Kanizsay Borbálát kérdeztük.

A cikk tartalmából Cikkünk folytatásából többek között kiderül: az amerikai nyérc Európába hurcolása szomorú történet;

rendkívül ügyes ragadozó, ezért lehet nagyon is veszélyes;

miért konkurál a görénnyel és a vidrával;

kötődik a vízhez;

honnan érkezett Magyarországra;

hazánk mely tájain terjedt el;

