Gyilkos galócával szolgálta föl a Wellington bélszínt: életfogytiglani börtönre ítélték az ausztrál nőt, aki három rokonát ölte meg

Miután bűnösnek találták az 50 éves Erin Pattersont a nő egykori anyósának, apósának, illetve az anyós nővérének meggyilkolása miatt, a nőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték – írja a BBC.

Erin Patterson 33 év után helyezhető feltételesen szabadlábra. Ez azt jelenti, hogy 2056-ban, 82 évesen szabadulhat.

Mint korábban írtuk: Patterson 2023 július 29-re hívta meg ebédre volt férjét és a férfi rokonait a Morwell nevű kisvárosban álló házába. Volt férje, Simon Patterson az utolsó pillanatban lemondta az ebédet.

Másnap Erin anyósa, a 70 éves Gail Patterson, az apósa, a szintén 70 éves Donald Patterson, Gail húga, a 66 éves Heather Wilkinson, valamint Heather férje, a helyi lelkész, Ian Wilkinson annyira rosszul lettek, hogy azonnal kórházba kellett őket szállítani.

A következő napokban Gail, Donald és Heather is meghalt a kórházban, egyedül Ian Wilkinson élte túl az incidenst, aki hetekig mesterséges kómában volt, de túlélte a mérgezést.Az ügyben indult nyomozás kiderítette, hogy Erin Patterson gyilkos galócát használt az ebédre felszolgált Wellington bélszín elkészítésekor.

Erin és Simon egyébként békében váltak el és a házasságuk felbomlása után is baráti viszonyban maradtak. Az ebéden részt vett Erin és Simon két közös gyermeke is, ők azonban nem ettek a Wellingtonból.

Erin Pattersont hónapokkal a mérgezést követően, 2023 novemberében tartóztatták le. A nő ártatlannak vallotta magát, azzal védekezett, hogy „szörnyű baleset” történt, fogalma sem volt róla, hogy a gomba, amit a Wellington „feljavítására” használt, mérgező volt, később pedig azért hazudott a rendőröknek, mert pánikba esett, amikor megtudta, hogy hárman is meghaltak a főztjétől.

Több mint ötven tanú vallomásai azonban arról győzték meg az esküdteket, hogy szándékos gyilkosság történt. A tizenkét tagú esküdtszék, a kilenc hetet felölelő tárgyalás után, hatnapnyi mérlegelés után egyhangú döntést hozott.

Erin Patterson az ítélet kihirdetésekor semmilyen érzelmet nem mutatott, a nőnek 28 napja van fellebbezni az ítélet ellen.