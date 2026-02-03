lengyelországjeffrey epsteinoroszországkgb
Lengyelország vizsgálja, hogy Jeffrey Epstein kapcsolatban állt-e az orosz titkosszolgálatokkal

Davidoff Studios / Getty Images
Donald Trump és barátnője (és későbbi felesége), a volt modell Melania Knauss, Jeffrey Epstein, valamint Ghislaine Maxwell a Mar-a-Lago klubban, Palm Beach-en, Floridában, 2000. február 12-én.
admin Dienes Gábriel
2026. 02. 03. 18:16
A lengyelek különleges nyomozócsoportot állítanak fel a befolyásos barátokkal rendelkező Epstein bűncselekményeinek kivizsgálására.

Donald Tusk miniszterelnök bejelentette, hogy különleges nyomozócsoportot hoznak létre Jeffrey Epstein bűncselekményeinek Lengyelországot érintő szálainak kivizsgálására. A csoport azt is vizsgálni fogja, hogy a szexuális ragadozó kapcsolatban állt-e az orosz titkosszolgálatokkal.

A 2019-ben a New York-i cellájában holtan talált Jeffey Epstein még életében nemzetközi ember- és szexkereskedelmi hálózatot működtethetett, az amerikai ügyészek eddig több mint száz áldozatát azonosították, bár egyes becslések szerint a számuk meghaladja az ezret. Az egykori befektetőnek számos befolyásos barátja volt, prominens politikusokkal, üzletemberekkel, tudósokkal és művészekkel is ápolt kapcsolatot. Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió dokumentumot az Epstein-aktákból.

Donald Tusk keddi sajtótájékoztatóján a TVP World szerint elmondta, hogy a frissen nyilvánosságra hozott dokumentumok között szerepelnek olyanok, amelyek szerint krakkói lakosok lengyel nőkről és lányokról emaileztek a szexuális ragadozóval. Hozzátette, hogy a nyomozócsoport át fogja vizsgálni az összes jelenleg hozzáférhető Epstein-aktát, emellett további, lengyel állampolgárokat érintő iratokat is kérhetnek az USA-tól.

Tusk közölte, hogy a nyomozócsoport megvizsgálja azt is, hogy az orosz titkosszolgálatoknak volt-e közük Jeffrey Epstein pénzügyeihez és bűncselekményeihez. Mint mondta, egyre több kommentátor és szakértő feltételezi azt, hogy Epstein egyes ügyeiben a KGB-nek is szerepe lehetett.

A pénteken publikált Epstein-iratok között magyar vonatkozású emailezések is szerepeltek. Ezek alapján a szexuális ragadozó többször is járt Budapesten, és 2017 elején egy Király utcai ingatlan eladását sürgette egy norvég produceren keresztül, akivel a következő egy-két évben több e‑mailt is váltott. Nyilvánosságra került egy 2018-as sms‑váltás is Epstein és Steve Bannon között. Ekkor Trump korábbi tanácsadója Orbán Viktor és a Fidesz bevonásával szélsőjobboldali politikai szövetséget próbált szervezni Európában.

