Donald Tusk miniszterelnök bejelentette, hogy különleges nyomozócsoportot hoznak létre Jeffrey Epstein bűncselekményeinek Lengyelországot érintő szálainak kivizsgálására. A csoport azt is vizsgálni fogja, hogy a szexuális ragadozó kapcsolatban állt-e az orosz titkosszolgálatokkal.

A 2019-ben a New York-i cellájában holtan talált Jeffey Epstein még életében nemzetközi ember- és szexkereskedelmi hálózatot működtethetett, az amerikai ügyészek eddig több mint száz áldozatát azonosították, bár egyes becslések szerint a számuk meghaladja az ezret. Az egykori befektetőnek számos befolyásos barátja volt, prominens politikusokkal, üzletemberekkel, tudósokkal és művészekkel is ápolt kapcsolatot. Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió dokumentumot az Epstein-aktákból.

Donald Tusk keddi sajtótájékoztatóján a TVP World szerint elmondta, hogy a frissen nyilvánosságra hozott dokumentumok között szerepelnek olyanok, amelyek szerint krakkói lakosok lengyel nőkről és lányokról emaileztek a szexuális ragadozóval. Hozzátette, hogy a nyomozócsoport át fogja vizsgálni az összes jelenleg hozzáférhető Epstein-aktát, emellett további, lengyel állampolgárokat érintő iratokat is kérhetnek az USA-tól.

Tusk közölte, hogy a nyomozócsoport megvizsgálja azt is, hogy az orosz titkosszolgálatoknak volt-e közük Jeffrey Epstein pénzügyeihez és bűncselekményeihez. Mint mondta, egyre több kommentátor és szakértő feltételezi azt, hogy Epstein egyes ügyeiben a KGB-nek is szerepe lehetett.

A pénteken publikált Epstein-iratok között magyar vonatkozású emailezések is szerepeltek. Ezek alapján a szexuális ragadozó többször is járt Budapesten, és 2017 elején egy Király utcai ingatlan eladását sürgette egy norvég produceren keresztül, akivel a következő egy-két évben több e‑mailt is váltott. Nyilvánosságra került egy 2018-as sms‑váltás is Epstein és Steve Bannon között. Ekkor Trump korábbi tanácsadója Orbán Viktor és a Fidesz bevonásával szélsőjobboldali politikai szövetséget próbált szervezni Európában.