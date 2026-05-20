Videó: letarolta egy ház kertjét egy taxi Pesterzsébeten

A Bp-i Autósok közössége két esetről készített videót tett közzé kedden: az egyiken egy hétfőn történt baleset látható, amely Budapest XX. kerületében, a Balassa utcában történt.

Mint írják: a rendelkezésre álló információk szerint egy Mercedes vezetője nemhogy nem adott elsőbbséget a taxisnak, egyirányú utcából, a menetiránynak szemből érkezett.

Az ütközés következtében a taxi letért az útról, átszakított egy kerítést, majd egy családi ház kertjében állt meg.

Az esetet kamera is rögzítette. A felvételen látszik, ahogy az ütközés után a taxi irányíthatatlanná válik, majd a kerítésen keresztül behajt az ingatlan területére. Jelentős anyagi kár keletkezett.

A baleset idején senki nem tartózkodott a taxi útjában, így személyi sérülés nem történt, valamint a balesetben érintettek sem sérültek meg.