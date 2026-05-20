Orbán Anita: A mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet

„Ma online formában elkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kachka ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitottunk meg” – közölte Orbán Anita szerdán, Facebook-oldalán. A külügyminiszter posztjában úgy fogalmazott:

az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében.

Orbán Anita jelezte: Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. „Kétoldalú kapcsolatainkban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladatunk” – hangsúlyozta.

Új folyamat kezdete

A külügyi tárca vezetője bejegyzését így zárta:

A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve. Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.

A megbeszélésről az ukrán külügyminiszter X-en számolt be, Szibiha azt írta: három kérdés köré koncentrálódott a megbeszélés nyitó szakasza, ezek közül az első az, hogy Ukrajna újranyitná a két ország kapcsolatát, a második, hogy az ukránok komolyan veszik a kisebbségi jogok kérdését, majd az ukrán külügy vezetője jelezte, hogy az a javaslatuk, hogy Magyarország gondoljon Ukrajna EU-csatlakozására úgy, mint valami, ami „Magyarország számára stratégiai érdek”.

A Magyar-kormány külügyminisztere már a hétvégén egyeztetett telefonon az ukrán külügyminiszterrel, aminek során megegyeztek abban, hogy a kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Andrij Szibiha konstruktívnak és tartalmasnak nevezte a magyar külügyminiszterrel folytatott hívását.

Magyar Péter június elejére kezdeményezett találkozót a magyar többségű Beregszászban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.