IDEA: több százezer fővel nőtt a Tisza támogatói bázisa a választás utáni hetekben

Ha május elején újra országgyűlési választásokat tartottak volna Magyarországon a felnőtt népesség többsége 59 százaléka a jelenlegi kormánypártra adta volna a voksát, miközben a Fidesz-KDNP-t csak egyötödük támogatta volna (20%) – derül ki az IDEA Intézet legfrissebb felméréséből. Mint írták:

ez azt jelenti, hogy a Tisza támogatói bázisa a választás utáni hetekben is több százezer fővel nőtt, miközben a Fidesz-KDNP-é jelentős mértékben csökkent.

Május elején a magyar felnőttek 5 százaléka adta volna a szavazatát a Mi Hazánkra, viszont a többi párt támogatottsága annak ellenére is minimális szintre esett, hogy jelenleg csak a felnőttek 14 százalékáról mondható el, hogy bizonytalan, nem tud, vagy nem akar támogatandó pártot választani magának.

Még fölényesebb győzelem

Az IDEA szerint mindez azt jelenti, hogy egy esetleges májusi választáson a Tisza még az áprilisinál is sokkal fölényesebb győzelmet arathatott volna.

A biztos szavazó, pártot választani tudók több mint kétharmada a jelenlegi kormánypártokra adta volna a szavazatát (68%) egy május eleji parlamenti választáson, miközben a Fidesz-KDNP-re mindössze negyedük (25%). E két párton kívül a Mi Hazánk is elérte volna a parlamentbe jutáshoz minimálisan szükséges 5 százalékos támogatottsági küszöböt, a többi, kisebb pártnak viszont erre egyáltalán nem lett volna esélye.

A Publicus néhány nappal ezelőtt publikált felmérése is hasonló képet mutatott, az intézet adatai már 20 százalék alatti Fidesz-támogatottságot mutattak.