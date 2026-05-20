IDEA: több százezer fővel nőtt a Tisza támogatói bázisa a választás utáni hetekben

Ha május elején újra országgyűlési választásokat tartottak volna Magyarországon a felnőtt népesség többsége 59 százaléka a jelenlegi kormánypártra adta volna a voksát, miközben a Fidesz-KDNP-t csak egyötödük támogatta volna (20%) – derül ki az IDEA Intézet legfrissebb felméréséből. Mint írták:
ez azt jelenti, hogy a Tisza támogatói bázisa a választás utáni hetekben is több százezer fővel nőtt, miközben a Fidesz-KDNP-é jelentős mértékben csökkent.
Május elején a magyar felnőttek 5 százaléka adta volna a szavazatát a Mi Hazánkra, viszont a többi párt támogatottsága annak ellenére is minimális szintre esett, hogy jelenleg csak a felnőttek 14 százalékáról mondható el, hogy bizonytalan, nem tud, vagy nem akar támogatandó pártot választani magának.
Még fölényesebb győzelem
Az IDEA szerint mindez azt jelenti, hogy egy esetleges májusi választáson a Tisza még az áprilisinál is sokkal fölényesebb győzelmet arathatott volna.
A biztos szavazó, pártot választani tudók több mint kétharmada a jelenlegi kormánypártokra adta volna a szavazatát (68%) egy május eleji parlamenti választáson, miközben a Fidesz-KDNP-re mindössze negyedük (25%). E két párton kívül a Mi Hazánk is elérte volna a parlamentbe jutáshoz minimálisan szükséges 5 százalékos támogatottsági küszöböt, a többi, kisebb pártnak viszont erre egyáltalán nem lett volna esélye.
A Publicus néhány nappal ezelőtt publikált felmérése is hasonló képet mutatott, az intézet adatai már 20 százalék alatti Fidesz-támogatottságot mutattak.
Módszertan
Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. május 8. és 2026. május 11-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.