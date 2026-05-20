Nikitscher Tamás: Nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy Rossi ilyen stílusban beszéljen rólam

Amikor Marco Rossi kihirdette a júniusi felkészülési mérkőzésekre behívott keretét, akkor megkérdezték a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, hogy miért nem számol a portugál élvonalban futballozó Nikitscher Tamással. Rossi akkor így felelt:

Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála. Ha meghívom, el kell döntenem, kit hagyok ki. Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Styles és Schäfer András is ott van. Nem hívhatok meg a keretbe százötven középpályást.

Nikitscher elvárja a kölcsönös tiszteletet

A játékos a Nemzeti Sportnak adott interjút, amelyben elmondta, hogy bár tudta, hogy nem kap meghívót, élőben nézte a kerethirdetést. Megjegyezte, hogy el tudja fogadni azt, ha a szövetségi kapitány más típusú játékossal képzeli el a jövőt, de a róla elmondottakat nem tudja hová tenni.

„Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról, mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer.

Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam.

Nem arról van szó, hogy belegázolt a lelkembe, tudom, hogy a futballban sok igazságtalanság történik, ezt meg is tapasztaltam korábban” – mondta Nikitscher, aki elárulta: sokként érte, ahogy a kapitány beszélt róla.

Úgy nevelték, hogy kiálljon magáért

Heves vérmérsékletűnek tartja magát, de már leülepedtek benne a dolgok. Mindenesetre többször feltette magának a kérdést, hogy elrontott-e valamit, de még nem jött rá, hogy mit.

Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem

– mondta Nikitscher, akit Rossi azóta sem keresett.

A 26 éves játékos 2025-ben előbb a spanyol élvonalbeli Real Valladolidhoz igazolt, majd fél évvel később, csapata kiesése után a portugál élvonalba, a Rio Avéhoz szerződött. A portugál bajnokságban 27 meccsen játszott. A Rio Ave a 12. helyen zárt.

A válogatottban 2024 őszén mutatkozott be, az első meccsén még csereként, aztán rendszeresen kezdőként vetette be őt Marco Rossi. 2025 nyarán még ott volt a keretben, azóta viszont nem számolt vele a szövetségi kapitány.

Rossi fenti nyilatkozatáról a Ziccer legutóbbi adásában is szó esett: