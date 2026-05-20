„Nem szeretnénk nagy felhajtást” – Joshi Bharaték elárulták, milyen esküvőre vágynak

2026. 05. 20. 07:58
Joshi Bharát és Kiss Virág tavaly a Sixtus-kápolnában tettek egymásnak fogadalmat, majd úgy döntöttek, hivatalos esküvőt is tartanak. Arról, hogy hogyan képzelik el a szertartást, nemrég a hot! magazinnak meséltek.

Szűk körű esküvőnk lesz, nem szeretnénk nagy felhajtást. Nem a külsőségeken lesz a hangsúly. Idén ötvennégy éves leszek, bennem is sok minden leegyszerűsödött. A fogadalmunkat jövőre szűk körben erősítjük meg, nászútra pedig Assisibe szeretnénk menni. Az a gyönyörű város mindkettőnknek a szíve csücske

idézte a Blikk a szinkronrendezőt.

Édesanyja gyűrűjével kérte meg kedvese kezét

A beszélgetés alkalmával az egykori műsorvezető arról is mesélt, hogy hogyan ismerkedtek meg Kiss Virággal.

Az első találkozásunkkor megmozdult bennem valami. A hosszú műsoridőben volt egy tízperces szünet, így elindultam kifelé. Önkéntelenül rátettem a kezemet a kezére, és feltűnt, hogy nem húzta el.

Joshi Bharat úgy fogalmaz: olyan közelséget érez szerelme iránt, amelynek köszönhetően tudja: bármi is változik majd, mindig szeretni fogja őt. Nem sokkal első találkozásuk után meg is kérte Kiss kezét, édesanyja gyűrűjével tette fel neki a nagy kérdést, amire igen volt a válasz.

A 70 éves sorselemző-bábszínész nemrég stand-uposként is kipróbálhatta magát:

