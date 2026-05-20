„Jó utat, Apa!” – így búcsúztak Scherer Pétertől a színésznők, akik a lányait alakították az Apatigrisben

Kedd délután lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színész hosszú időn át betegeskedett.
Scherertől azóta sorra búcsúznak egykori barátai és kollégái, nemrég Rujder Vivien, Schmidt Sára és Michl Juli (akik az Apatigris című sorozatban alakították a lányait) is a közösségi oldalaikon szenteltek neki posztokat – szúrta ki a Blikk.
Michl Juli azt írta közös képeik mellé:
🤍 Drága Pepe, köszönök neked mindent! Jó utat, »Apa«! ✨
Schmidt Sára ugyancsak közös, sorozatbeli fotókkal búcsúzott, melyeket a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg.
Rujder Vivien pedig egy videót tett közzé a színészről.
Legkedvesebb emlékem rólad, egyetlen Pepi 🤍
– fűzte hozzá a felvételhez a Hunyadi színésznője.
A színész egyébként nemrég adta utolsó interjúját: