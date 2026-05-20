„Jó utat, Apa!” – így búcsúztak Scherer Pétertől a színésznők, akik a lányait alakították az Apatigrisben

2026. 05. 20. 09:42
Kedd délután lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színész hosszú időn át betegeskedett.

Meghalt Scherer Péter, az elmúlt harminc év magyar filmjének ikonja
Hatvannégy éves volt.

Scherertől azóta sorra búcsúznak egykori barátai és kollégái, nemrég Rujder Vivien, Schmidt Sára és Michl Juli (akik az Apatigris című sorozatban alakították a lányait) is a közösségi oldalaikon szenteltek neki posztokat – szúrta ki a Blikk.

Michl Juli azt írta közös képeik mellé:

🤍 Drága Pepe, köszönök neked mindent! Jó utat, »Apa«! ✨

 

Schmidt Sára ugyancsak közös, sorozatbeli fotókkal búcsúzott, melyeket a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg.

Rujder Vivien pedig egy videót tett közzé a színészről.

Legkedvesebb emlékem rólad, egyetlen Pepi 🤍

– fűzte hozzá a felvételhez a Hunyadi színésznője.

 

A színész egyébként nemrég adta utolsó interjúját:

Scherer Péter nemrég adta utolsó interjúját: arról beszélt, felesége mennyire óvja őt
A kivételes színésszel a BEST magazin készített interjút nemrég, mely az utolsó volt Scherrerel. 
