Szabadon kell engedni az ICE által őrizetbe vett ötéves fiút

Egy amerikai szövetségi bíró döntése értelmében szabadon kell engedni Adrian Conejo Ariast és ötéves fiát, Liam Conejo Ramost – írja a Reuters. A párost az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) tisztjei vették őrizetbe Minneapolisban, ahol az elmúlt időszakban pattanásig feszült a helyzet.

A fiú mára az ICE-ellenesség egyik jelképe lett Amerikában, egy, a médiában terjedő fotón az látható, amint kék nyuszis sapkában áll házuk előtt, szövetségi ügynökök gyűrűjében. A Columbia Heights-i tankerület szerint az ICE január elején négy diákjukat vette őrizetbe Minneapolis külvárosában – Liam mellett két 17 éves és egy 10 éves gyereket.

Élesen bírálta a bíró a Trump-kormányt

Fred Biery kerületi bíró január 31-i ítéletében azt írta, hogy az ügy eredete a rosszul megtervezett és inkompetens módon végrehajtott kormányzati napi deportálási kvóták betartásában keresendő. Biery szerint az önkéntes vagy önkéntelen deportálásokat a mostaninál rendezettebb és humánusabb módon kellene megvalósítani.

Az ecuadori fiú és apja menedékjogért folyamodva legálisan léptek be az Egyesült Államok területére. Marc Prokosch ügyvéd szerint a páros a texasi Dilley-ben található családi fogvatartási központba került.

Bieryt annak idején Bill Clinton elnök nevezte ki, a bíró most háromoldalas végzésben bírálta Donald Trump kormányát. Véleménye szerint a Trump-adminisztráció viselkedése ahhoz hasonló, mint amit a brit király tanúsított az amerikai függetlenségi nyilatkozat idején – tisztviselők tömegeit küldte a lakosság zaklatásának céljával, belső lázadást szított, és hatalmas fegyveres csapatokat vezényelt ki.

Biery hivatkozott az alkotmány azon követelményére is, amely alapján a letartóztatási parancsnak egy bíró által megállapított, bűncselekményre utaló valószínű okon kell alapulnia. A bíró szerint a migrációs tisztek által kiadott adminisztratív parancsok használata olyan, mintha a róka őrködne a tyúkól felett.