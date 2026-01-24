Robbanásközeli hangulat Amerikában: az ICE razziái már nem tesznek különbséget állampolgár és bevándorló között

Az elmúlt napokban nagy visszhangot váltott ki az az incidens, melynek során Minnesota államban egy bevándorlási razzia során egy ötéves kisfiú is a hatóságok intézkedésének középpontjába került. A gyerek éppen az apjával érkezett haza az óvodából, amikor megjelentek a fegyveresek.

Az ICE (Immigration and Customs Enforcement, Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtási Hivatal) és az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) azt állítja, hogy az apát akarták letartóztatatni, aki szerintük „magára hagyta” a fiút, amikor menekülni próbált. A család ügyvédje, valamint helyi iskolai és közösségi vezetők viszont azt mondták, hogy a kék nyuszis sapkát viselő kisfiút ténylegesen visszatartották, kint a hidegben. A család szerint az apa menedékkérőként szabályosan tartózkodott az országban, és együttműködött a hatóságokkal. A kisfiút és az apját később egy texasi fogvatartó központba vitték.

Csütörtökön egy két éves kislánnyal is hasonló történt, őt is az apjával együtt vették őrizetbe. A gyereket pénteken hazaengedték az édesanyjához, de az apja továbbra is őrizetben van.

Az amerikai sajtó és jogvédők számos egyéb ellentmondásos incidest rögzítettek az elmúlt hetekben. Amellett, hogy egy intézkedés során egy ICE-ügynök agyonlőtt egy nőt, az elvileg illegális bevándorlókat érintő razziáknak amerikaiak is áldozatául estek: