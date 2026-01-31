Nem ítélik halálra az amerikai vezérigazgatót a nyílt utcán kivégző Luigi Mangionit

Egy New York-i szövetségi bíró, Margaret Garnett elutasította azokat a vádpontokat Luigi Mangione ügyében, amelyek halálbüntetést tettek volna lehetővé. Ezek között volt a lőfegyverrel elkövetett emberölés vádpontja is, amely akár halálos ítélethez vezethetett volna. A bíró szerint a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntései jogilag összeegyeztethetetlenné teszik ezeket a gyilkossági vádakat a megmaradó zaklatási vádpontokkal, ezért kellett azokat ejtenie. Mangionét azzal vádolták meg, hogy 2024 decemberében megölte a UnitedHealthcare vezérigazgatóját, Brian Thompson-t.

A 27 éves Luigi Mangione korábban ártatlannak vallotta magát, a mostani döntés után továbbra is két szövetségi zaklatási vádponttal kell szembenéznie. Ezek a vádpontok azt állítják, hogy Mangione tettével Brian Thompson halálát okozta két különböző szövetségi zaklatási törvény megsértésével.

A bíró hozzátette: mindkét vádpont legfeljebb életfogytiglani börtönt, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül vonhat maga után.

Biztonságossá tenni Amerikát

Donald Trump főügyésze, Pam Bondi tavaly utasította a szövetségi ügyészeket arra, hogy kérjék a halálbüntetés kiszabását Luigi Mangione-ra.

Brian Thompsonnak, aki egy ártatlan ember és két kisgyermek édesapja a lelövése egy előre megfontolt, hidegvérű gyilkosság volt, amely sokkolta Amerikát. Alapos mérlegelés után utasítottam a szövetségi ügyészeket arra, hogy az ügyben a halálbüntetés kiszabására törekedjenek, így eleget téve Trump elnök programjának, amely az erőszakos bűncselekmények megállítását, és Amerika újbóli biztonságossá tételét tűzte ki célul

– szólt az érvelés.

Az előzetes letartóztatásban Mangione tárgyalása várhatóan szeptemberben kezdődik majd az esküdtek kiválasztásával.