Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pénteken – egy hónappal a kongresszus által szabott határidő lejárta után – hárommillió dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-fájlokból, amit folyamatosan dolgoz fel a sajtó.

Az például kiderült, hogy a világ leggazdagabb emberét, Elon Muskot szorosabb szálak fűzték a szexuális bűnelkövetőként elítélt, majd a cellájában – a hivatalos verzió szerint – öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epsteinhez, mint azt korábban tudni lehetett. A Guardian több levélváltást is talált 2012-2013-ból, amelyben a Tesla vezérigazgatója kifejezi szándékát, hogy elutazzon Epstein St. Bart’s nevű magánszigetére.

„Az ünnepek alatt a BVI/St Bart’s területén leszek. Van valami jó időpont a látogatásra?” – kérdezte Musk 2013 decemberében, amire Epstein megírja, hogy elseje és nyolcadika között bármikor jöhet, majd hozzáteszi:

Mindig van helyem számodra.

A levélváltás azonban azzal végződik, hogy Epstein New Yorkban ragadt, így el kell halasztania a találkozást, de reményét fejezi ki, hogy nemsokára összejön.

A szigeteden melyik nap/éjszaka lesz a legvadabb buli?

– ezt egy 2012 levélváltásban kérdezte Musk, amelynek egy későbbi pontján ezt írja:

Van tervben valamilyen buli? Idén a józan ész határáig dolgoztam magam, ezért miután a gyerekeim karácsony után hazautaznak, nagyon szeretné, belevetni magam a bulizásba St. Barts-on vagy máshol, és igazán kiengedni a gőzt. Nagyon értékelem a meghívást, de egy nyugodt, békés szigeti élmény épp az ellenkezője annak, amit keresek.

Donald Trump kereskedelmi miniszterével, Howard Lutnickkal is fellelhető hasonló jellegű levelezés, a dokumentumok alapján arra lehet következtetni, hogy az a vacsora a szigeten tényleg meg is történt.

Epstein a palotában

A dokumentumokban újabb részletek kerültek elő az Epstein-botrány utórengései miatt a hercegi címétől tavaly megfosztott Andásról is:

egyrészt a dokumentumok között szerepel egy fotó, amelyen András négykézláb térdel egy azonosítatlan, a padlón fekvő nő fölött,

másrészt az emailek tanúsága szerint az akkor még a királyi család teljes bizalmát élvező András 2010-ben meghívta Epsteint vacsorázni a Buckingham palotába.

Az nem derül ki, hogy a magánvacsora tényleg megtörtént-e végül az előkelő helyszínen.

Donald Trumpot védik?

Ahogy pénteki cikkünkben írtuk, a mostani az eddigi legnagyobb adag dokumentum az Epstein-fájlokból, amelyeket nyilvánosságra hoztak, és a minisztérium utalt arra, hogy hasonlóan nagy adag dokumentumot a továbbiakban nem terveznek kiadni. Minden anyagot az internetre töltöttek fel.

A kongresszus által elfogadott törvény kötelezi a Fehér Házat a dokumentumok majdnem teljes nyilvánosságra hozatalára, illetve, ha valamit nem hoznak nyilvánosságra, akkor arra, hogy magyarázzák meg ennek az okát. A minisztérium közlése szerint idővel ezt is meg fogják tenni.

A minisztérium a késés indokaként arra hivatkozott, hogy a személyes adatok védelme miatt kellett felülvizsgálni a dokumentumokat, hogy ne sérthessék meg az áldozatok jogait.

A Fehér Ház kritikusai szerint viszont a késés oka az lehetett, hogy Donald Trump elnök neve többször is szerepel a dokumentumokban, hiszen évtizedes barátság kötötte össze Jeffrey Espteinnel.