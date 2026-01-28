alex prettidonald trumpiceminneapolis
Trump: A kormány csillapítja a helyzetet Minnesotában

2026. 01. 28. 17:12
Januárban Renee Goodot és Alex Prettit lőtték le az ICE ügynökök.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormányzata „csillapítja a helyzetet” Minnesotában, miután az ICE ügynökei két amerikai állampolgárt is agyonlőttek az államban –  írja a BBC.  Január elején Renee Goodot, múlt hétvégén pedig Alex Prettit lőtték le ICE ügynökök.

Pretti halála országszerte felháborodást váltott ki, és a republikánus és a demokrata párt törvényhozói kritizálták az eseményeket. Trump „nagyon szerencsétlen eseménynek” nevezte az esetet, de hozzátette:

Nem kellett volna fegyvert vinnie magával.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint Pretti „belföldi terrorizmussal” vádolható, és azt állította, hogy az ápoló fegyverrel hadonászott. A Belbiztonsági Minisztérium közleménye szerint Pettit az ügynökök önvédelemből lőttek.

A szemtanúk azonban teljesen mást állítanak: szerintük Pretti kezében telefon volt, nem fegyver. A helyi hatóságok megerősítették, hogy a legálisan bejegyzett fegyverét elvették tőle, amikor lelőtték.

A két halálos lövöldözés óta állami és városi tisztviselők is követelik, hogy a Trump-kormányzat vonja ki a régióból a 3 ezer ICE ügynököt. Republikánus vezetők, köztük Phil Scott vermonti kormányzó és Pete Ricketts nebraskai szenátor is átlátható vizsgálatot követelnek.

Trump ugyanakkor védelmébe vette a minnesotai műveletet, mondván „több ezer elszánt bűnözőt” fogtak el, így javultak a bűnözési statisztikák.

