donald trumpiceidegenrendészetjonathan ross
Nagyvilág

„Költő, író, feleség, anya” – mit tudunk a 37 éves minneapolisi nőről, akit megölt az ICE ügynöke?

Stephen Maturen / Getty Images
admin Biró Péter
2026. 01. 09. 18:21
Stephen Maturen / Getty Images
Az amerikai közvélemény továbbra is forrong, miután az idegenrendészet egyik ügynöke megölt egy kocsiját vezető, 37 éves nőt, nem messze attól az utcától, ahol pár éve George Floyd is meghalt egy rendőri intézkedés során. Egyre több részlet derül ki az áldozatról és az elkövetőről is.

Továbbra sem csitulnak az indulatok az Egyesült Államokban, miután az amerikai idegenrendészet (ICE) egyik ügynöke agyonlőtt egy 37 éves nőt Minneapolisban. A tüntetések szinte már a gyilkosság utáni órákban elkezdődtek, több helyen még pénteken is folytatódtak, az ügyben pedig már Donald Trump is megszólalt. Az áldozatot és az ICE ügynökét hamar azonosították, azóta egyre több részletet tudni róluk.

„Szerető, megbocsátó és gyengéd”

Az áldozat, a 37 éves Renee Nicole Good háromgyermekes édesanya volt, aki nemrég költözött Missouriból Minnesotába. Good amerikai állampolgár volt, Coloradóban született, közlekedési bírságot kapott, más módon nem került szembe a hatóságokkal. Goodnak első házasságából egy most 15 éves lánya és egy 12 éves fia, a másodikból pedig egy hatéves fia született.

Első férje – aki a gyermekeik biztonsága érdekében névtelenséget kért – azt mondta, Good a gyilkosság napján elvitte hatéves fiát az iskolába, és éppen hazafelé tartott jelenlegi partnerével, amikor összetalálkozott az ICE ügynökeivel. A férfi elmondta, a nő nem volt aktivista, és tudomása szerint semmilyen tüntetésen nem vett részt.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Minnesotában egy nőt megölő ICE-ügynök korábban olyan incidensben vett részt, ahol egy menekülő autó száz méteren át húzta maga után
Gigantikus vámmegállapodást köt az Európai Unió Dél-Amerikával
Kijevben tüntették ki a magyar „fősárkányellátót”
Hiperszonikus rakétával torolta meg a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán támadást Oroszország
Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik