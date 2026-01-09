„Költő, író, feleség, anya” – mit tudunk a 37 éves minneapolisi nőről, akit megölt az ICE ügynöke?

Továbbra sem csitulnak az indulatok az Egyesült Államokban, miután az amerikai idegenrendészet (ICE) egyik ügynöke agyonlőtt egy 37 éves nőt Minneapolisban. A tüntetések szinte már a gyilkosság utáni órákban elkezdődtek, több helyen még pénteken is folytatódtak, az ügyben pedig már Donald Trump is megszólalt. Az áldozatot és az ICE ügynökét hamar azonosították, azóta egyre több részletet tudni róluk.

„Szerető, megbocsátó és gyengéd”

Az áldozat, a 37 éves Renee Nicole Good háromgyermekes édesanya volt, aki nemrég költözött Missouriból Minnesotába. Good amerikai állampolgár volt, Coloradóban született, közlekedési bírságot kapott, más módon nem került szembe a hatóságokkal. Goodnak első házasságából egy most 15 éves lánya és egy 12 éves fia, a másodikból pedig egy hatéves fia született.

Első férje – aki a gyermekeik biztonsága érdekében névtelenséget kért – azt mondta, Good a gyilkosság napján elvitte hatéves fiát az iskolába, és éppen hazafelé tartott jelenlegi partnerével, amikor összetalálkozott az ICE ügynökeivel. A férfi elmondta, a nő nem volt aktivista, és tudomása szerint semmilyen tüntetésen nem vett részt.