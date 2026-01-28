Földcsuszamlás Niscemiben: fennáll a veszély, hogy „minden leomlik” – Meloni a helyszínre látogatott

Személyesen mérte fel a helyzetet a szicíliai Niscemiben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, miután az utóbbi napokban a város egy része földcsuszamlásban leomlott – írja közleményében az MTI. A katasztrófavédelem közlése szerint elképzelhető, hogy további, környező területeket is földcsuszamlás sújthat, és fennáll a veszély, hogy „minden leomlik”.

Meloni helikopterrel repülte be Niscemit és környékét, és elmondása szerint élőben látva a katasztrófát az még mélyebb benyomást tett rá, mint a felvételek. A polgármesterrel egyetértettek abban, hogy minél előbb helyre kell állítani a lakosság mindennapi életét, az oktatási intézmények újranyitásával, valamint a víz-, gáz- és és áramszolgáltatás biztosításával. Niscemibe jelenleg egyetlen országúton lehet bejutni – a többi út járhatatlan vagy egyszerűen leomlott. A polgármester szerint elképzelhető, hogy a város egyes részeit más helyszínen építhetnék újra.

A hatóságok becslése szerint a heves esőzések és viharok nyomán a kár mértéke Szicília szigetén mintegy 1,5 milliárd euróra (573 milliárd forint) tehető. A kormányfő bejelentette: Niscemi lakosait családonként havi négyszáz euróval támogatják, további fejenkénti száz euróval pedig azokat, akiknek kénytelenek voltak elhagyni otthonukat.

A földcsuszamlás, mely a 330 méter magas homok- és agyagdombra épült várost sújtotta, január 16-án kezdődött, majd január 25-én leomlott egy négy kilométer hosszú szakasz is. A katasztrófavédelem közlése szerint a csuszamlás nem állt le, és fennáll a veszély, hogy „minden leomlik”.