andrej szibigaorbán viktorukrajna
Nagyvilág

„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr” – visszavágott Orbánnak az ukrán külügyminiszter

szibiga
Danylo Antoniuk / NurPhoto / AFP
24.hu
2026. 01. 23. 15:07
szibiga
Danylo Antoniuk / NurPhoto / AFP
Andrij Szibiga keményen reagált a magyar miniszterelnök korábbi nyilatkozatára.

Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr – válaszolta Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán Orbán Viktor korábbi nyilatkozatára. A miniszterelnök nemrég úgy fogalmazott:

szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.

Nem fogja megélni a 100 évet a moszkvai ura

Szibiga erre válaszul közölte: „A moszkvai ura nem fogja megélni a 100 évet, még akkor sem, ha Önök hajlandóak lennének átültetni az összes szervét”. Végül leszögezte:

És aznap, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, az Ön mondatát bekeretezzük és kitesszük az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező 100 évben emlékezzünk a hazugságára.

Arról, hogy mit érdemes tudni Ukrajna EU-s csatlakozásáról, ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó
Mit érdemes tudni Ukrajna uniós csatlakozásáról?
A voksolók döntését megkönnyítendő szakértőket kértünk, hogy érveljenek Ukrajna csatlakozása mellett és ellen. Az elemzők egyvalamiben nézetazonosságra jutottak: az Ursula von der Leyen által ígért 2030-as ukrán belépés abszolút irreális.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
18 baleset történt 25 kilométeren belül egy német autópálya-szakaszon, hárman meghaltak
Késes támadók rontottak rá a tüntető tömegre Antwerpenben
Megszólalt a Kreml és Zelenszkij is a háromoldalú béketárgyalás előtt
Trumpnak nem értelme, hanem következménye van
Januári rezsistop: az energetikai szakértő nem hiszi el, hogy senki nem fizet többet a nagy hideg miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik