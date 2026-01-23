„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr” – visszavágott Orbánnak az ukrán külügyminiszter

Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr – válaszolta Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán Orbán Viktor korábbi nyilatkozatára. A miniszterelnök nemrég úgy fogalmazott:

szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.

Nem fogja megélni a 100 évet a moszkvai ura

Szibiga erre válaszul közölte: „A moszkvai ura nem fogja megélni a 100 évet, még akkor sem, ha Önök hajlandóak lennének átültetni az összes szervét”. Végül leszögezte:

És aznap, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, az Ön mondatát bekeretezzük és kitesszük az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező 100 évben emlékezzünk a hazugságára.

Arról, hogy mit érdemes tudni Ukrajna EU-s csatlakozásáról, ebben a cikkünkben írtunk bővebben: