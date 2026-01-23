Megbüntette a Tisza Párt képviselőit az Európai Néppárt

európai néppártmagyar pétertisza párt
2026. 01. 23. 15:33
Magyar Péter szerint ezzel „pont Orbánék hazugságát buktatta le".

Az Európai Néppárt megbüntette a Tisza Párt képviselőit – jelentette be Magyar Péter Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke szerint azonban ezzel az Európai Néppárt „pont Orbánék hazugságát buktatta le”.

A büntetést Magyar posztja szerint azért kapták, mert szembemenve a néppárti állásponttal, nem vettek részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán.

Magyar szerint a képviselői kizárólag a magyar érdekek mentén szavaznak az Európai Parlamentben, „ellentétben a Fidesz képviselőivel, akik sokszor harmadik ország érdekében járnak el”.

Milyen érdekes, hogy a fideszes képviselők soha nem kaptak 16 év alatt ilyen büntetést. Az ok egyszerű: ők mindent megszavaztak, amit Brüsszel és a Néppárt diktált nekik

– fejtegette a posztban, majd jelezte: a párt képviselői tudomásul veszik az Európai Néppárt döntését, miszerint hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.

