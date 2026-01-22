Az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz csütörtökön az Európai Parlament, Magyar Péter bejelentése szerint a Tisza Párt nem vesz részt a szavazáson. A pártelnök Facebook-oldalán azt írta:

A bizalmatlansági indítványt a gazdák számára hátrányos Mercosur egyezmény miatt nyújtották be. Viszont a tegnapi napon egy néppárti javaslattal és a TISZA EP képviselőinek szavazatával sikerült megakadályoznunk a Mercosur egyezmény hatályba lépését, így a mai szavazás okafogyottá vált.

Hozzátette: „Amikor a magyar gazdákat kellett tegnap megvédeni az Európai Parlamentben, akkor a fideszes EP képviselők javaslata elbukott, ahogy Orbán Viktor is korábban. Ráadásul a fideszes Gyürk András el se jött a szavazásra. Ennyire nem volt fontos a Fidesznek a magyar gazdák érdeke. Szerencsére a néppárti képviselők által benyújtott javaslat a TISZA szavazataival átment és sikerült megakadályozni az egyezmény hatályba lépését.”

Ha büntetést kapnak, vállalják

Magyar szerint a tiszás képviselők az Ursula von der Leyenről szóló bizalmatlansági indítványról tartandó szavazástól való távolmaradással konfliktust vállalnak az Európai Néppárttal. „Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk” – jegyezte meg Magyar, aki felszólította az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy „tartsák tiszteletben az Európai Parlament tegnapi kiállását az európai gazdák mellett”.