Magyar Péter: Konfliktust vállalunk az Európai Néppárttal

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 01. 22. 10:03
Az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament, a Tisza Párt nem vesz részt a szavazáson.

Az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz csütörtökön az Európai Parlament, Magyar Péter bejelentése szerint a Tisza Párt nem vesz részt a szavazáson. A pártelnök Facebook-oldalán azt írta:

A bizalmatlansági indítványt a gazdák számára hátrányos Mercosur egyezmény miatt nyújtották be. Viszont a tegnapi napon egy néppárti javaslattal és a TISZA EP képviselőinek szavazatával sikerült megakadályoznunk a Mercosur egyezmény hatályba lépését, így a mai szavazás okafogyottá vált.

Hozzátette: „Amikor a magyar gazdákat kellett tegnap megvédeni az Európai Parlamentben, akkor a fideszes EP képviselők javaslata elbukott, ahogy Orbán Viktor is korábban. Ráadásul a fideszes Gyürk András el se jött a szavazásra. Ennyire nem volt fontos a Fidesznek a magyar gazdák érdeke. Szerencsére a néppárti képviselők által benyújtott javaslat a TISZA szavazataival átment és sikerült megakadályozni az egyezmény hatályba lépését.”

Ha büntetést kapnak, vállalják

Magyar szerint a tiszás képviselők az Ursula von der Leyenről szóló bizalmatlansági indítványról tartandó szavazástól való távolmaradással konfliktust vállalnak az Európai Néppárttal. „Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk” – jegyezte meg Magyar, aki felszólította az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy „tartsák tiszteletben az Európai Parlament tegnapi kiállását az európai gazdák mellett”.

A szokatlan szabadkereskedelmi megállapodás – ami vagy létezik, vagy nem – az Európai Unió egyetlen őszinte válasza Donald Trump vámháborújára. A magyar álláspont viszont még ennél is furcsább.

