A Fidesz és a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen

Az Európai Parlament (EP) Patrióta frakciója – az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt – bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba azt állította: „Áll a bál a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt”- Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná – jelentette ki. A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta: a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

A magyar gazdákat féltik

„A megállapodást több okból is ellenezzük” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd részleteket közölve elmondta: a piacnyitás azt eredményezi, hogy az európai gazdáknak a dél-amerikai óriáscégekkel kell majd felvenniük a versenyt. A Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3–4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat – jegyezte meg.

Magyar szempontból az EP-képviselő kiemelte: a baromfi-, a méz- és az etanolágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek. Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, amelyek az európai termelőkre és gazdákra vonatkoznak. Az EU-n kívüli termelők ráadásul – mint kiemelte – számos olyan vegyi anyagot használnak, számos olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. További súlyosbító körülményként említette azt is, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszú távú költségvetésben.

Az innen elvett összeget belerakják a háborús kasszába. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Belgiumban is tüntetnek, Olaszországban is tüntetnek a gazdák, Lengyelországban is tüntetnek a gazdák, Párizsban is tüntetés zajlik, és jövő héten az EP strasbourgi plenáris ülése idejére is nagy gazdatüntetést szerveznek

– fogalmazott.

Ukrajnáról és a Tiszáról is beszélt Dömötör

Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére, mert eddig is súlyos károkat okozott, és az uniós költségvetést a „háborús mániának” rendeli alá. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna már most 800 milliárd dolláros támogatási igényt nyújtott be, amit az EB teljesíteni akar, miközben „kiürült a kassza”, ezért a tagállamok közös uniós hitelfelvételről döntöttek, de Magyarország ebben nem vesz részt.

A politikus szerint az uniós költségvetés akár 20 százaléka is Ukrajnába kerülhet, ami brutális összeg az európai gazdaság gyengélkedése mellett. Dömötör úgy látja, hogy Brüsszel emiatt megszorításokat akar Magyarországon: családi adókedvezmény csökkentése, progresszív adózás, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, valamint vagyonadó bevezetése. Hozzátette, hogy ezek a tervek megegyeznek a Tisza Párt állítólagos „kiszivárgott” programjával.

