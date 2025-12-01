Trump állítólag ultimátumot adott Madurónak

Sajtóhírek szerint Donald Trump ultimátumot adott Nicolas Maduro venezuelai elnöknek egy korábbi telefonbeszélgetésükben, hogy mondjon le azonnal a hatalomról, de a dél-amerikai ország autoriter vezetője ezt elutasította, hogy globális amnesztiát követelt magának és szövetségeseinek az amerikai elnöktől, írja a Guardian.

Trump korábban a beszélgetésről annyit mondott újságíróknak, „nem mondanám, hogy jól vagy rosszul sikerült, ez egy telefonbeszélgetés volt.”

A hívást sokáig titokban tartották, és annak pontos idejét sem tudni, de a kiszivárgott információk szerint november 21-én történhetett. Azóta a két ország kapcsolata még mélyebbre süllyedt, Trump már lezárta az ország felett a légteret is.

Egyes források szerint ugyanakkor a beszélgetésben Trump elég egyértelműen vázolta Madurónak a lehetőségeit.

A Miami Herald úgy tudja, az amerikai elnök azt mondta neki,

megmentheted magadat és a hozzá legközelebb állókat, de akkor most el kell hagynod az országot.

Hozzátette, szabad utat biztosít Madurónak, a feleségének és a fiának, de csak akkor, ha azonnal lemond a hatalomról.

A venezuelai elnök ezt elutasította, és ellenköveteléseket fogalmazott meg. Például azt kérte, hogy ne lehessen vádat emelni ellene sehol a világon, és csak a politikai hatalomról kelljen lemondania, a fegyveres erők viszont maradjanak az ő kezeiben.

Bár Maduro állítólag kezdeményezett egy második hívást múlt héten, azt nem kapta meg, válaszra sem méltatták.

A Wall Street Journal egyébként novemberben még arról írt venezuelai tisztviselőkre hivatkozva, hogy Maduro és a környezete blöffnek véli az amerikai katonai fenyegetést. Elemzők szerint viszont ha Trump ilyen szintű nyomásgyakorlás után hatalmon hagyná a venezuelai elnököt, azzal magát és az Egyesült Államokat tenné hiteltelenné.