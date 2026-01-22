Először ül le tárgyalni Ukrajna, Oroszország és Amerika, de nem Budapesten

Háromoldalú találkozó lesz pénteken és szombaton Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között, jelentette be Volodimir Zelenszkij Davosban. A békecsúcs ezúttal sem Budapesten, hanem Abu-Dzabiban lesz.

Ez lesz az első alkalom, hogy a három ország képviselői egy asztalhoz ülnek azóta, hogy Oroszország totális háborút indított Ukrajna ellen. Arról Zelenszkij nem beszélt, milyen szinten képviselik magukat a tárgyalásokon.

Ez lesz az első háromoldalú találkozó. Remélem, az emirátusokban is tudnak róla. Néha nagy meglepetésekkel áll elő az amerikai fél.

– mondta Zelenszkij, jelezve, hogy a találkozó helyszíne az amerikaiak ötlete volt.