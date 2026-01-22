Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz médiának azt állította, hogy a békekötés után az USA-ban befagyasztott, 6 milliárd dollár összértékű orosz pénzeszközöket felhasználhatnák a háborúban elpusztult ukrán régiók újraépítéséhez. Putyin azt is mondta, hogy az Amerikában az orosz–ukrán háború miatt befagyasztott vagyonból 1 milliárd dollárt felajánlhatnak Donald Trump „béketanácsának”.

Az orosz elnök elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos opciókat az amerikai kormányzat képviselőivel is meg fogják vitatni. Trump megbízottjai, Steven Witkoff és Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkeznek, hogy folytassák az orosz–ukrán háborúról szóló tárgyalásokat.

Putyin az amerikai elnök „béketanácsáról” – ahová háborús agresszor létére ő is meghívást kapott – azt mondta, hogy Oroszország mindig is támogatta a nemzetközi stabilitás megerősítésére irányuló erőfeszítéseket. Az orosz külügyminisztérium meg fogja vizsgálni a testületbe való meghívást, konzultál szövetségeseivel, és ezt követően válaszolnak majd Trumpnak. (via Bloomberg, MTI)