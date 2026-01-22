Orbán durván beszólt Zelenszkijnek: Mindenki megkapja, ami neki jár

Egymásnak esett Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután utóbbi egy beszédben keményen kritizálta a magyar vezetőt.

Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.

– írta a magyar miniszterelnök a Facebookon, arra reagálva, hogy egy beszédben Volodimir Zelenszkij neki is beszólt Davosban, miután Donald Trump elnökkel tárgyalt. Zelenszkij azt mondta:

Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.

Zelenszkij egyébként a többi európai vezetővel is kritikus volt, hogy keveset tesznek Oroszországgal szemben. Orbán Viktor szerdán érkezett Davosba, ahol részt vett Donald Trump béketanácsának megalapításán, egyedüli uniós vezetőként. A többi európai ország egyelőre nem rajongott az ötletért. Zelenszkij csütörtökön érkezett, Donald Trumppal tárgyalt egy órán keresztül. Orbán mára már Brüsszelben van az uniós vezetők találkozóján.