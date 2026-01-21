A dán külügyminiszter szerdán ismét egyértelművé tette, hogy Grönland nem eladó, és Dánia nem hajlandó emberek jövőjéről alkukat kötni.

Emberi lényekről nem alkudozunk

fogalmazott Lars Løkke Rasmussen újságíróknak, hangsúlyozva, hogy bár emberek között lehet kereskedelmi megállapodásokat kötni, emberek sorsát nem szokás tárgyalás tárgyává tenni.

Rasmussen szerint kedvező fejlemény, hogy Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon arról beszélt: nem szándékozik katonai erővel elfoglalni Grönlandot. Ugyanakkor hozzátette, hogy az amerikai elnök továbbra sem tett le a Dániához tartozó sziget megszerzésének szándékáról.

Mint mondta, Trump nyilatkozatai alapján egyértelmű, hogy az amerikai célok nem változtak. Bár önmagában pozitívnak nevezte, hogy az Egyesült Államok nem alkalmazna erőszakot, szerinte ettől a helyzet érdemben még nem oldódott meg.

Dánia magas szintű egyeztetéseket tervez

A dán külügyminiszter felidézte azt a megállapodást is, amely január 14-én született Washingtonban a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszterek, valamint az amerikai alelnök között. Ennek értelmében magas szintű egyeztetéseket terveznek annak érdekében, hogy az amerikai felvetéseket olyan módon kezeljék, amely nem sérti az alapvető elveket.

Rasmussen hangsúlyozta: Dánia nem hajlandó úgy tárgyalni, hogy közben feladja azokat az alapelveket, amelyekre a jelenlegi világrend épül, beleértve az államok szuverenitását és a népek önrendelkezési jogát – egy olyan rendet, amelynek kialakításában az Egyesült Államoknak is kulcsszerepe volt a második világháborút követően.

Trump erőszakot nem akar alkalmazni

Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog katonai erőt alkalmazni Grönland megszerzése érdekében, ugyanakkor egyértelművé tette: továbbra is igényt tart a szigetre, amelyet az amerikai nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett. Szerinte csak az Egyesült Államok képes garantálni Grönland védelmét, és azonnali tárgyalásokat sürgetett a tulajdonjog megszerzéséről.

Az elnök beszédében élesen bírálta Európát, különösen az energia- és gazdaságpolitikája miatt, miközben az amerikai gazdaság és határbiztonság eredményeit hangsúlyozta. Dániát azzal vádolta, hogy nem képes megvédeni sem önmagát, sem Grönlandot, és nem fektetett be kellő mértékben a területbe.

Trump burkoltan a NATO-t is megfenyegette, amikor azt mondta: az amerikai védelemért cserébe Grönlandra van szükség. Bár cáfolta, hogy erőszakot alkalmazna, világossá tette, hogy a célja változatlan. A beszédre Dániában a terület védelmének kötelességére hivatkozva reagáltak, míg más nemzetközi szereplők óvatosan kommentálták a kijelentéseket.

Eközben Franciaország arra tett javaslatot, hogy tartsanak NATO-hadgyakorlatot Grönlandon.

Az amerikai elnök többször is összekeverte Grönlandot és Izlandot

Trump több mint egyórás beszédet tartott Davosban, ami közben többször is összekeverte Grönlandot Izlanddal, például amikor a NATO‑szövetségesek hozzáállásáról beszélt, a katonai segítségnyújtást értékelte, vagy a tőzsdék reakcióit kommentálta egy esetleges katonai beavatkozás kapcsán. Egy alkalommal még azt is megjegyezte, hogy „Izland már most is rengeteg pénzébe kerül” az Egyesült Államoknak.