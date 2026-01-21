Trump többször is összekeverte Grönlandot Izlanddal a davosi beszédében

Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon jelentette be szerdán, hogy erőszakot nem fog alkalmazni Grönland megszerzése érdekében, de kell neki a terület tulajdonjoga.

A több mint egyórásra nyúlt beszédben ugyanakkor többször is Izlandot mondott Grönland helyett.

A BBC gyűjtése szerint

amikor arról szónokolt, hogy milyen jó volt a megítélése Európában és a NATO-szövetségesek között, egy ponton azt mondta, „amíg nem szólalta meg Izlandról az elmúlt napokban, addig imádtak.”

aztán kifejtette, hogy támadás esetén a NATO nem lenne az USA segítségére, „és Izlandéra sem, ezt elmondhatom.”

majd mikor az amerikai tőzsde reakcióját értékelte arra a korábbi felvetésére, hogy katonai beavatkozást sem tart kizártnak Izlandon, úgy fogalmazott, hogy „a tőzsde tegnap Izland miatt zuhant meg először.”

végül az utolsó elszólása az volt utóbbihoz kapcsolódóan, hogy „Izland már most is rengeteg pénzünkbe került.”

A sok nyelvbotlásnak egyébként az is lehetett az oka, hogy Trump többször jégdarabként (piece of ice) hivatkozott Grönlandra, Izland neve pedig angolul szintén tartalmazza a jég kifejezést (Iceland), nyers fordításban jégföldet is jelent, amibe belekavarodhatott az amerikai elnök.