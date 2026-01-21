donald trumpusagrönlandizland
Trump többször is összekeverte Grönlandot Izlanddal a davosi beszédében

Harun Ozalp / Anadolu via AFP
Trump négyszer is Izlandot emlegetett Grönland helyett.
admin Vaskor Máté
2026. 01. 21. 17:36
Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon jelentette be szerdán, hogy erőszakot nem fog alkalmazni Grönland megszerzése érdekében, de kell neki a terület tulajdonjoga.

A több mint egyórásra nyúlt beszédben ugyanakkor többször is Izlandot mondott Grönland helyett.

A BBC gyűjtése szerint

  • amikor arról szónokolt, hogy milyen jó volt a megítélése Európában és a NATO-szövetségesek között, egy ponton azt mondta, „amíg nem szólalta meg Izlandról az elmúlt napokban, addig imádtak.”
  • aztán kifejtette, hogy támadás esetén a NATO nem lenne az USA segítségére, „és Izlandéra sem, ezt elmondhatom.”
  • majd mikor az amerikai tőzsde reakcióját értékelte arra a korábbi felvetésére, hogy katonai beavatkozást sem tart kizártnak Izlandon, úgy fogalmazott, hogy „a tőzsde tegnap Izland miatt zuhant meg először.”
  • végül az utolsó elszólása az volt utóbbihoz kapcsolódóan, hogy „Izland már most is rengeteg pénzünkbe került.”

A sok nyelvbotlásnak egyébként az is lehetett az oka, hogy Trump többször jégdarabként (piece of ice) hivatkozott Grönlandra, Izland neve pedig angolul szintén tartalmazza a jég kifejezést (Iceland), nyers fordításban jégföldet is jelent, amibe belekavarodhatott az amerikai elnök.

