Grönlandon tartana NATO-hadgyakorlatot Franciaország

Franciaország szerdán hivatalosan is felvetette egy grönlandi NATO‑hadgyakorlat megtartásának lehetőségét – írja az MTI.

A javaslat előzménye, hogy több európai ország – köztük Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – a múlt héten már katonákat küldött Grönlandra egy felderítő küldetésre, egy dán kezdeményezésű, NATO‑n kívüli hadgyakorlat előkészítésére, az Egyesült Államok részvétele nélkül.

Donald Trump erre reagálva bejelentette: februártól 10 százalékos vámot vet ki nyolc európai országra, amelyek ellenzik Grönland amerikai ellenőrzését. A tarifa júniustól 25 százalékra emelkedne, ha nem születik megállapodás Grönland teljes eladásáról az Egyesült Államoknak.

Egy francia elnöki forrás szerint egy valódi NATO‑hadgyakorlat Grönlandon bevonná Washingtont is, és demonstrálná, hogy az európaiak komolyan veszik az északi‑sarkvidéki biztonságot, amelyet az amerikai elnök Oroszország és Kína miatt kulcsfontosságúnak tart.

Trump továbbra is igényt tart Grönlandra

Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében központi témává tette Grönlandot, amelyet az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú stratégiai területnek nevezett.

Kijelentette: nemzetbiztonsági okokból Amerikának szüksége van Grönlandra, és szerinte csak az Egyesült Államok képes garantálni a sziget védelmét. Dániát élesen bírálta amiatt, hogy szerinte nem volt képes megvédeni sem saját magát, sem Grönlandot, és úgy fogalmazott, hogy az ország nem fektetett be megfelelően a területbe.

Trump azonnali tárgyalásokat sürgetett Grönland amerikai tulajdonszerzéséről, hangsúlyozva, hogy ez nem új törekvés az Egyesült Államok történetében. Ugyanakkor kijelentette, hogy nem kíván erőszakot alkalmazni a cél elérése érdekében, noha szerinte erre nem is lenne szükség.

A NATO felé burkolt üzenetet is megfogalmazott, amikor azt mondta: az amerikai védelemért cserébe Grönlandra van szükség. A világ növekvő biztonsági kockázatait – különösen a nukleáris fegyverkezést – is indokként említette.