Donald Trump: Nem foglaljuk el erőszakkal Grönlandot, de kell a tulajdonjog a terület felett

Jó újra visszatérni Davosba, hogy elismert üzleti vezetőkhöz, oly sok baráthoz, és néhány ellenséghez szólhassak.

Ezzel a felütéssel kezdte beszédét Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon, ahová némi késéssel érkezett, miután meghibásodott a repülőgépe, így Friedrich Merz német kancellárral például el is marad a bilaterális tárgyalása.

Trump ezután felsorolta, hogy a beiktatása óta eltelt egy évben mekkora sikereket ért el az Egyesült Államok, mind a gazdaság, mind a produktivitás, mind a határbiztonság tekintetében. Beszédét rengetegen hallgatták, ugyanis arra előzetesen is lehetett számítani, hogy kifejti a konkrét elképzelését Grönland megszerzésével kapcsolatban.

Európa lerombolja magát Trump szerint

Úgy folytatta, meg akarja osztani az amerikai siker receptjét másokkal, mert „Európa egyes részei felismerhetetlenek.”

Vitázhatunk rajta, de nincs vita. Barátaim jönnek vissza különböző helyszínekről, és nem akarok inzultálni senkit, de azt mondják, hogy nem ismertek rá az országra. És ezt nem pozitív, hanem negatív értelemben mondják. És imádom Európát, azt akarom, hogy Európának jó legyen, de a dolgok rosszul irányba haladnak

– fogalmazott.

Kitért arra, hogy az EU-val, Japánnal és Dél-Koreával megkötött kereskedelmi megállapodások erősítik a gazdaságot és a tőzsdék fellendülését okozzák nemcsak az USA-ban, hanem szerinte minden olyan országban, amivel megállapodást kötöttek, mert „ahogy azt már megszokhattuk, amikor az Egyesült Államok felemelkedik, ti is követitek.”

Ezután újra belerúgott egyet Európába, mondván az USA elkerülte a katasztrofális energiaügyi összeomlást, amely minden olyan európai nemzetet sújtott, ahol bedőltek „az új zöld átverésnek.” Ez Trump szerint a radikális baloldal műve. Példaként hozta Németországot, ahol 22 százalékkal kevesebb energiát állítanak elő, mint 2017-ben, de megjegyezte, ez nem Friedrich Merz jelenlegi kancellár hibája, aki próbálja rendbe tenni a dolgokat.

Mindenhol szélmalmok vannak Európában. Ezek lúzerek

– mondta.

Kijelentette, hogy az Egyesült Államok gondját viseli az európai embereknek, kiemelve, hogy skót és német felmenői is vannak a családjában. „Mélyen hiszünk abban a kötelékben, ami Európával civilizációként összeköt minket.”

De, folytatta Trump, az energia, a kereskedelem, a bevándorlás és a gazdasági növekedés központi elemnek kell lennie mindenhol, amely egy erős és egységes nyugatot szeretne.

Európának ki kell másznia abból a kultúrából, amit magának alkotott az utóbbi tíz évben. Ez szörnyű, amit magukkal tettek. Lerombolják magukat. Erős szövetségesekre van szükségünk, nem súlyosan legyengítettekre

– magyarázta.

Trump Grönlandról: Hogy lehettünk ilyen hülyék?

Ezen ponton áttért Grönlandra. Mint mondta, hatalmas tisztelettel áll a grönlandi és a dán nép felé, igaz, szerinte Grönland egy jégtábla, szóval földnek nehéz nevezni. Ugyanakkor továbbra is úgy látja, csak az Egyesült Államok tudja biztosítani Grönland biztonságát.

Aztán Dániába is beleállt elég keményen, mondván az ország hat órányi harc után elesett Németország ellen, és teljesen képtelen volt megvédeni magát és Grönlandot.

A háború után visszaadtuk Dániának Grönlandot. Hogy lehettünk ilyen hülyék? De megtettük. Mégis hogy lehetnek ilyen hálátlanok most?

– tette fel a kérdést.

Kiemelte, a világ minden korábbinál nagyobb kockázattal néz szembe, részben a nukleáris fegyverek számának növekedése miatt.

Grönland szerint kulcsfontosságú stratégiai helyszín, amire az Egyesült Államoknak szüksége van nemzetbiztonsági okokból.

Trump közölte, Grönland megszerzése nem új dolog, évszázadok óta az volt az elve Amerikának, hogy távol tartsák a veszélyeket a féltekéről.

Azt is mondta, hogy nincs jele Dániának Grönlandon, és kritizálta őket, amiért nem fektettek be a területbe.

Azonnali tárgyalásokra van szükség arról, hogy az Egyesült Államok megszerezze Grönlandot, ahogyan a történelmünk során számos más területet is megszereztünk, mint ahogy több európai nemzet is tette

– jelentette ki.

Az elmúlt hetekben az is komolyan benne volt a pakliban, hogy Trump egy NATO-szövetségese ellen indít támadást Grönland megszerzéséért, de az amerikai elnök ezt most cáfolta.

Talán nem érnénk el semmit, hacsak nem úgy döntök, hogy erőszakot alkalmazok a területen, ami őszintén megállíthatatlan lenne. De nem fogom megtenni. Azt hiszem, ez a legnagyobb bejelentés, mert az emberek azt hitték, erőszakot fogok alkalmazni. Nem kell erőszakot alkalmaznom. Nem akarok erőszakot alkalmazni. Nem fogok erőszakot alkalmazni. De akarom Grönland tulajdonjogát. Bérleti szerződéssel nem lehet megvédeni

– mondta.

Megfenyegette a NATO-t, jégdarabnak és Izlandnak is hívta Grönlandot

Az elnök némi fenyegetést is megfogalmazott a NATO felé. Azt mondta, Grönlandot akarja az amerikai védelemért cserébe.

A világ megvédése érdekében egy jégdarabra lenne szükségünk, de nem akarják odaadni. Mondhatnak igent, és hálásak leszünk érte, vagy mondhatnak nemet, és emlékezni fogunk rá

– magyarázta, de közben egyszer-kétszer Izlandot mondott Grönland helyett.

Kitért még arra is, hogy egy esetleges nukleáris háború esetén a rakéták pont a jégdarab (Grönland) felett repülnének el, ezért megépítenék ott a világ legkiválóbb rakétaelhárító rendszerét, amely szerinte védené Kanadát is, amiért Mark Carney miniszterelnök is hálás lehetne.

Beszólt közben Benjamin Netanjáhu izraeli miniszterelnöknek, amiért a Golden Dome technológiát a sajátjának tekinti, holott az Trump szerint amerikai. Majd amikor a megélhetési költségekről beszélt, teljesen váratlanul kiszólt Emmanuel Macron francia elnöknek, aki egy szembetegség miatt napszemüvegben mondott beszédet már tegnap is.

Néztelek már tegnap a gyönyörű napszemüvegedben. Mi az ördög történt?

– kérdezte.