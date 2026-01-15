Lengyel külügyminiszter: Ziobro menedékjoga Orbánék szolidaritási gesztusa a korrupt nacionalista politikustársaknak

A magyar lépés egyben szolidaritási gesztus a korrupt nacionalista politikustársak irányába, amit elfogadhatatlannak tartunk

– ezt mondta a 444-nek adott interjújában Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszternek adott magyar menedékjogról, akivel közös fotót is posztolt Orbán Viktor.

Magyarország még decemberben adott menedékjogot a hazájában bűnszervezet alapításával gyanúsított, 26 bűncselekménnyel vádolt volt lengyel igazságügyi miniszternek, Zbigniew Ziobrónak és feleségének. Sikorski külügyminiszter „barátságtalan lépésnek” nevezte Magyarország részéről, hogy nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot. Mint mondta: „Az Európai Unión belül bízunk egymás intézményeiben, abból indulunk ki, hogy egymás intézményi minősítéseit egyenértékűnek tekintjük.”

Közölte, egyelőre nem döntöttek, milyen válaszlépést tesznek, ám ebben az áprilisi magyar választás is szempont számukra.

A lengyel külügyminiszter az interjúban arról is beszél, hogy

a jogállamiság éppen a befogadott Ziobro tevékenysége miatt került veszélybe, nem a megvádolásával, ahogy azt a magyar kormány állítja;

a magyar kormány egy korrupciós ügy gyanúsítottját menti ki, és az ügy az Ordo Iuris katolikus fundamentalista szervezethez is kapcsolódik;

„A korrupt nacionalizmus nem patrióta. Magyarország a korrupt nacionalisták uralma alatt az Európai Unió legszegényebb országává vált” – mondja Sikorski, aki arról is beszél, hogy ha az áprilisi választásokat manipulálni próbálják, az európai intézmények új álláspontot alakítanak ki Magyarországgal szemben.

Sikorski beszélt arról is, hogy egy uniós tagállam nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot, csak kivételes körülmények között kerülhetne sor: akkor, ha bizonyíték van rá, hogy egy adott országban összeomlott a jogállamiság. Erre pedig szerinte éppen a korábbi, nacionalista lengyel kormány alatt volt példa, amiben Ziobro is miniszter volt. Zibrio irányítása alatt pedig központosították és militarizálták a lengyel ügyészséget, és politikailag motivált döntések születtek.

Nem Ziobro esete az első, hogy az Orbán-kormány vezette Magyarország politikai menedékjogot adott egy lengyel politikusnak, korábban Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes is megkapta a védelmet, amiből nemzetközi botrány kerekedett.