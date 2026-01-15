menedékjogorbán viktorzbigniew ziobrolengyelország
Nagyvilág

Lengyel külügyminiszter: Ziobro menedékjoga Orbánék szolidaritási gesztusa a korrupt nacionalista politikustársaknak

Yoan VALAT / POOL / AFP
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter
24.hu
2026. 01. 15. 08:11
Yoan VALAT / POOL / AFP
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter

A magyar lépés egyben szolidaritási gesztus a korrupt nacionalista politikustársak irányába, amit elfogadhatatlannak tartunk

– ezt mondta a 444-nek adott interjújában Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszternek adott magyar menedékjogról, akivel közös fotót is posztolt Orbán Viktor.

Magyarország még decemberben adott menedékjogot a hazájában bűnszervezet alapításával gyanúsított, 26 bűncselekménnyel vádolt volt lengyel igazságügyi miniszternek, Zbigniew Ziobrónak és feleségének. Sikorski külügyminiszter „barátságtalan lépésnek” nevezte Magyarország részéről, hogy nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot. Mint mondta: „Az Európai Unión belül bízunk egymás intézményeiben, abból indulunk ki, hogy egymás intézményi minősítéseit egyenértékűnek tekintjük.”

Közölte, egyelőre nem döntöttek, milyen válaszlépést tesznek, ám ebben az áprilisi magyar választás is szempont számukra.

A lengyel külügyminiszter az interjúban arról is beszél, hogy

  • a jogállamiság éppen a befogadott Ziobro tevékenysége miatt került veszélybe, nem a megvádolásával, ahogy azt a magyar kormány állítja;
  • a magyar kormány egy korrupciós ügy gyanúsítottját menti ki, és az ügy az Ordo Iuris katolikus fundamentalista szervezethez is kapcsolódik;
  • „A korrupt nacionalizmus nem patrióta. Magyarország a korrupt nacionalisták uralma alatt az Európai Unió legszegényebb országává vált” – mondja Sikorski, aki arról is beszél, hogy ha az áprilisi választásokat manipulálni próbálják, az európai intézmények új álláspontot alakítanak ki Magyarországgal szemben.

Sikorski beszélt arról is, hogy egy uniós tagállam nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot, csak kivételes körülmények között kerülhetne sor: akkor, ha bizonyíték van rá, hogy egy adott országban összeomlott a jogállamiság. Erre pedig szerinte éppen a korábbi, nacionalista lengyel kormány alatt volt példa, amiben Ziobro is miniszter volt. Zibrio irányítása alatt pedig központosították és militarizálták a lengyel ügyészséget, és politikailag motivált döntések születtek.

Nem Ziobro esete az első, hogy az Orbán-kormány vezette Magyarország politikai menedékjogot adott egy lengyel politikusnak, korábban Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes is megkapta a védelmet, amiből nemzetközi botrány kerekedett.

Kapcsolódó
Megosztja a lengyeleket, hogy Orbánék védőernyőt tartanak a megvádolt politikusaik fölé
Politikai menedékjogot kapott Magyarországon Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában sikkasztással vádolnak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump szerint Dánia nem tudná megvédeni magát – nem változott az amerikai álláspont a háromoldalú találkozó után
 A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása ellen indít petíciót az Orbán-kormány
Szlovák parlament alelnöke: Fico gondolkodás nélkül hátba szúrná Orbánt, ha az érdekei úgy kívánják
A Fidesz és a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen
Öt banknak is tartozik Kósa Lajos rokonának agrárcége, amelynek a vagyonából a kormány kártalanítaná a gazdákat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik