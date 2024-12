Politikai menedékjogot kapott Magyarországon egy korrupcióval vádolt volt lengyel miniszterhelyettes

Politikai menedékjogot kapott Magyarországon Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes – közölte a Mandinerrel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a lap csütörtöki online kiadásában megjelent interjúban arról is beszélt: Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet van.

Csütörtökön délután a Telex írt arról független forrásokra hivatkozva, hogy Orbán Viktor egy zártkörű eseményen felvetette annak lehetőségét, hogy Magyarország politikai menedékjogot fog nyújtani egy lengyel állampolgárnak. A lap egy lengyel-magyar kapcsolatokat ismerő forrásra hivatkozva tudni vélte, hogy az érintett személy Marcin Romanowski volt miniszterhelyettes, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) képviselője lehet. Romanowskit a lengyel ügyészség szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsította meg, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) pedig október 2-án a mentelmi jogának felfüggesztéséről döntött.

A Romanowski ellen felhozott vádak között szerepel, hogy több mint 10 milliárd forintnak megfelelő lengyel közpénzt használtak fel törvénytelenül egy olyan igazságügyi alapból, melyből többek között a tárca alá tartozó szervek a Pegasus kémszoftvert is megvásárolták.

Gulyás a Mandinernek elmondta, hogy az előző varsói kabinet igazságügyi miniszterhelyettese Magyarországra érkezett és politikai menedékjogot kért a magyar államtól. Meg is kapta, a magyar és az uniós jogszabályokkal összhangban. Tájékoztatása szerint Romanowski esetében konkrét bizonyíték is van a tisztességes eljárás hiányára, mert idén nyáron annak ellenére tartóztatták le, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjaként mentelmi jog illette meg és csak azután bocsátották szabadon, hogy a közgyűlés elnöke hivatalosan tiltakozott a lengyel hatóságoknál, majd egy lengyel bíróság is megerősítette, hogy a letartóztatás jogsértő volt.

Gulyás Gergely kiemelte: a magyar állam nem tud betekinteni egy másik ország hatósága által lefolytatott eljárásba, így a vád megalapozottságáról sem tudnak állást foglalni.

Itt azonban politikai menedékjogról van szó, ami abban az esetben adható meg, ha az érintett ügyének pártatlan, politikai befolyástól mentes elbírálása nem biztosított minden kétséget kizáróan a hazájában – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzáfűzte: a magyar kormány szerint ez az kockázat ma általánosságban és az eddigi eljárás alapján a konkrét esetben különösen is fennáll Lengyelországban.

A tárcavezető kitért arra is: a menedékkérők kapcsán a magyar kormány ugyanazt mondja 2015 óta. Ha valaki háború elől menekül vagy politikai okokból fenyegeti üldöztetés – mint korábban például Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnököt –, akkor az esetleges politikai vitákat is vállalva kell biztosítani a menekültstátuszt.

Gulyás Gergely a mostani üggyel kapcsolatban azt állította, hogy Magyarország nem avatkozik be más országok belpolitikájába,

mégis ki kell mondani: Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet állt elő a tavalyi választás után a Tusk-kormány cselekedetei következtében. A miniszter hozzátette: akkor érezné magát rosszul, ha a Lengyelországban történtek után a varsói kormány részéről méltatnák a magyar jogállamiság helyzetét.