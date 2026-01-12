Beismerte a volt lengyel igazságügyi miniszter, hogy ő kért menedékjogot a feleségével Magyarországtól

Zbigniew Ziobro volt lengyel külügyminiszter az X-re feltett hosszú bejegyzésében ismerte el, hogy ő kért politikai menedékjogot a feleségével együtt Magyarországon – szúrta ki a hvg.hu. Ziobro egyben köszönetét és háláját is kifejezte Orbán Viktor miniszterelnöknek.

„Addig maradok, amíg vissza nem állítják a jogállamot Lengyelországon” – írta a politikus.

Ziobróval már háromra nőtt azon lengyel politikusok száma, akik az ottani kormányváltás után Magyarországra menekültek az elszámoltatás elől, köztük Ziobro korábbi helyettese, Marcin Romanowski is itt kapott menedéket és állást is az Alapjogokért Központnál.

Varsó az igazságszolgáltatás elől menekülő politikus befogadása miatt berendelte a magyar nagykövetet.

A volt minisztert sikkasztással gyanúsítják Lengyelországban, az általa irányított bűnszervezet a gyanú szerint több mint 150 millió złotyt (14 milliárd forintot) nyúlhatott le az áldozatsegítésre és bűnmegelőzésre létrehozott Igazságosság Alapból.