lengyelország politikai menedékjog sikkasztás zbigniew ziobro
Nagyvilág

Beismerte a volt lengyel igazságügyi miniszter, hogy ő kért menedékjogot a feleségével Magyarországtól

Kaiser Ákos / MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter találkozója Budapesten 2025. október 30-án.
24.hu
2026. 01. 12. 10:13
Zbigniew Ziobro volt lengyel külügyminiszter az X-re feltett hosszú bejegyzésében ismerte el, hogy ő kért politikai menedékjogot a feleségével együtt Magyarországon – szúrta ki a hvg.hu. Ziobro egyben köszönetét és háláját is kifejezte Orbán Viktor miniszterelnöknek.

„Addig maradok, amíg vissza nem állítják a jogállamot Lengyelországon” – írta a politikus.

Ziobróval már háromra nőtt azon lengyel politikusok száma, akik az ottani kormányváltás után Magyarországra menekültek az elszámoltatás elől, köztük Ziobro korábbi helyettese, Marcin Romanowski is itt kapott menedéket és állást is az Alapjogokért Központnál.

Varsó az igazságszolgáltatás elől menekülő politikus befogadása miatt berendelte a magyar nagykövetet.

A volt minisztert sikkasztással gyanúsítják Lengyelországban, az általa irányított bűnszervezet a gyanú szerint több mint 150 millió złotyt (14 milliárd forintot) nyúlhatott le az áldozatsegítésre és bűnmegelőzésre létrehozott Igazságosság Alapból.

