A KDNP tiltaná a közösségi médiát 13 éves kor alatt

Törvényjavaslatot nyújtott be a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az Országgyűlésnek, melynek értelmében 13 éves kor alatt nem lenne megengedett a közösségimédia-felületekre történő regisztráció, valamint a digitális eszközökön is felhívást kellene elhelyezni, mely szerint azok használata 6 éves kor alatt nem ajánlott – írta az MTI.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szerint már az előző kormányzati ciklusban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel és zajlottak egyeztetések az unió tisztségviselőivel. Meggyőződésük, hogy olyan javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, ami megfelel az uniós irányelveknek és hasonló szabályozás van érvényben Dániában, illetve Ausztráliában is.

A törvényjavaslat két részből áll: egyrészt rögzíti, hogy a hat éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében minden digitális eszközön el kell helyezni olyan felhívást, amely szerint ezen eszközök használata 6 éves kor alatt nem ajánlott.

Másrészt arra köteleznék a tech-cégeket, hogy megfelelő életkor-azonosítást tegyenek lehetővé annak érdekében, hogy ne tudjanak a gyerekek 13 év alatt regisztrálni a közösségimédia-felületekre. Megteremtenék továbbá a 16 éven aluli gyermekek fokozottabb védelmét is ezeken a felületeken – jelezte Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője.

Az elmúlt időszakban a világ több országában is bevezettek, vagy éppen bevezetés alatt vannak hasonló korlátozások a közösségimédia használatával kapcsolatban, a fiatalok védelme érdekében. Először Ausztráliában született ilyen szabályozás 2025 decemberében, azóta azonban több Európai országban, köztük Nagy Britanniában és Spanyolországban is hamarosan tiltás jöhet.