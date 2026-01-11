„Harcosok vagyunk” – üzente az amerikai börtönből Maduro

A börtönből üzent Nicolás Maduro volt venezuelai elnök, akit nemrégiben amerikai katonák fogtak el és szállítottak az Egyesült Államokba. Eközben az amerikai külügyminisztérium felszólította a Venezuelában élő amerikai állampolgárokat, hogy sürgősen hagyják el az országot, mert az ottani helyzet nem biztonságos.

Jól vagyunk. Harcosok vagyunk

mondta Maduro a New York-i brooklyni fogvatartási központból a fia szerint, aki apját egy, a venezuelai kormánypárt által szombaton közzétett videóban idézte.

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores – akiket többek között kábítószer-kereskedelemmel vádolnak – hétfőn az amerikai bíróság előtt nem vallották bűnösnek magukat, és március 17-ig, a következő tárgyalásig az Egyesült Államokban maradnak.

Szombaton a venezuelai főváros, Caracas utcáin mintegy ezer szimpatizáns vonult fel „Vissza akarjuk őket” feliratú táblákkal, és azt skandálták: „Maduro és Cilia a családunk!”

Forrongó hangulat Venezuelában

A Madurót támogató tüntetésekre való felhívások a január 3-i amerikai katonai művelet óta naponta ismétlődnek. Szombaton a mozgósítás kisebb mértékű volt, mivel a hatalmon lévő Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) egyetlen képviselője sem volt jelen, hogy beszédet tartson a tömegnek.

A venezuelai közszolgálati televízió ugyanakkor közvetítette Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök látogatását egy mezőgazdasági vásárra Caracas egyik negyedében, ahol kisebb megmozdulás zajlott Maduro támogatására.

Nem fogunk egy percet sem pihenni, amíg vissza nem kapjuk az elnököt

jelentette ki Rodríguez. „Meg fogjuk menteni, persze, hogy igen” – tette hozzá.

Közben az amerikai külügyminisztérium felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak Venezuelába, és figyelmeztette azokat, akik már ott tartózkodnak, hogy „azonnal hagyják el az országot”, mert a biztonsági helyzet „bizonytalan”.

„Információink szerint fegyveres milíciák, az úgynevezett colectivos csoportok útzárakat állítanak fel, és átkutatják a járműveket, hogy bizonyítékot találjanak az amerikai állampolgárságra vagy az Egyesült Államok támogatására” – közölte az amerikai külügyminisztérium.